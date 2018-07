Fiskeligans fjärde vecka: resultaten

Nu är vi inne på fjärde veckan av fiskeligan, även denna vecka har det rapporterats stor fisk. Vi saknar de unga storfiskarna, det är ju sommarlov från skolan och alla under 16 år får pris. Fiske är både spännande och roligt, du vet aldrig vad som väntar under ytan, är det öringen på 14 kg eller gäddan 20 kg? eller är det bara att få komma ut i en härlig miljö? Denna vecka har det även rapporterats in röding.

Är det bara i Tännäs f.v.o som det nappar?

Rapportera in fisken samt bilder omgående. Pris till bästa fiskebild!

Skriv tydligt namn, adress och telefon nummer, barn, ungdom under 16 år skriver ålder.

Fiskehälsningar

Sune Halvarsson

Fiskeligan

Abborre

Vikt 1,500.Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Tomas Järnhester, Tranemo.

Vikt 1,380. Västra Vingarna, Tännäs f.v.o. Jimmi Johansson, Saxtorp.

Vikt 1,200. Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Gustav Hjelm,ungdom,Linköping.

Vikt 1,200. Rogen, Tännäs f.v.o. Mikael Pääkkönen, Vattholma.

Vikt 1,100. Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Olof Hjelm, Linköping.

Vikt 1,100. Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Fredrik Asp, Ludvika.

Vikt 1,045. Stensjön, Lillhärdal. Bengt Östman, Sveg

Vikt 1,000. Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Daniel Geschwind, Hallefors.

Gädda

Vikt 6,000. Stora Tandsjön, Tännäs f.v.o. Magnus Härlin, Norrtälje.

Vikt 1,500. Fröstsjön, Tännäs f.v.o. Olof Pettersson, Östersund.

Vikt 1,500. Fröstsjön, Tännäs f.v.o. Mats Billinger, Enskede.

Harr

Vikt 1,900. Hånsjön, Tännäs f.v.o. Jonas Holmström, Märsta.

Vikt 1,500. Tännäs f.v.o. Sam Åkerblom. Bollnäs.

Vikt 1,200. Rogen, Tännäs f.v.o. Mikael Pääkkönen, Vattholma.

Vikt 1,000. Västra Abborrvikarna, Tännäs f.v.o. Daniel Geschwind, Hallefors.

Röding

Vikt 1,350. Frösjön, Tännäs f.v.o. Uno Svensson, Tännäs.

Vikt 1,300. Frösjön, Tännäs f.v.o. Uno Svensson, Tännäs.

Vikt 1,000. Frösjön, Tännäs f.v.o. Lars Johansson, Karlstad.

Öring

Vikt 1,510. Häckelsjön, Tännäs f.v.o. Marcus Larsson, Örebro.

POÄNGLIGAN:

25,5 Poäng Harr, vikt 2,090, Henrik Antropov, Stallarholmen.

23,0 Poäng Abborre, vikt 1,725, Lars Olov Larsson, Bergsjö.

18,5 Poäng Öring, vikt 3,300, Marcus Larsson, Örebro.

17,0 Poäng Gädda, vikt 10,300, Mattias Jääskäläinen, Kungsängen.

13,0 Poäng Sik, vikt 2,132, Lars Andersson, Borlänge.

10,0 Poäng Röding, vikt 1,350, Uno Svensson, Tännäs.