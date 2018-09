Fotbollsbilder från förr - Älvros gick upp och Ängersjös sista lag

Efter underläge i pausen med 0-2 i den direkt avgörande seriefinalen i Div 4 Medelpad /Härjedalen vände Älvros IK matchen inför en jublande hemmapublik lördagen den 5 oktober 1968.

ÄIK fick för övrigt klara sig utan sin suveräne målvakt Karl-Erik KES Svensson som i matchen innan i Sundsvall mot Heffners/Ortviken drog på sig en utvisning med efterföljande avstängning.

Laguppställning seriesegrarna Älvros IK i division fyra Medelpad /Härjedalen 1968. Övre raden från vänster:Torsten Bobban Olofsson , Rune Persson, Bertil Jonasson,Sune Wallsbäck, Janne Olofsson , Karl- Gustaf Ek, Per-Arvid Westman, Karl-Erik KES Svensson Nedre raden från vänster:Paul Jonasson, Kjell Tjärnback, Lars-Olov Westman, Per-Göran Sivertsson, Sören Olofsson , Erik Jonasson

Dessutom är det även 50 år sedan som Ängersjö IF gör sin sista seriematch när man möter Stockviks IF på bortaplan i Div. 4 Medelpad/Härjedalen. Efter den matchen upphör Ängersjö IF med fotbollsverksamheten. Sista hemmamatchen var helgen innan mot Matfors IF.

Laguppställning på Ängersjö IF här som seriesegrare i division fem, Härjedalsserien 1967. Övre raden från vänster:Bertil Larsson,Leif Trygg,Sven Eliasson ,Yngve Mohlin,Tord Sundemyr,Hans Ahlström,Sture Danielsson ,Härje Eliasson Nedre raden från vänster: Börje Eliasson ,Mats Eriksson , Kjell Persson,Runo Haglund, Kurt Seliberg

Läsartext: Roland Kristoffersson.