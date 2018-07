Hjälp bönderna att hitta foder och bete åt djuren

De svenska bönderna vädjar nu till både allmänhet, kommuner och enskilda markägare att erbjuda bete eller möjlighet att slå gräs och växter på ängs- och betesmarker.

– Vi vill gärna få tillgång till ängs- och betesmarker som inte används längre. Eller kommunala grönytor. Finns det möjlighet så kan vi sätta upp tillfälliga stängsel och låta hungriga djur beta. Eller om vi får möjlighet att slå och skörda växtligheten för transport till våra djur, säger Jörgensen som själv är drabbad lantbrukare.

Tidigare under sommaren tog Jordbruksverket ett snabbt beslut om att bönders ängsmark som ligger i träda av miljöskäl, fick dispens för att avverkas. Men det räcker inte. Fodret till kor och får börjar nu ta slut för allt fler lantbrukare. Böndernas mål är att in i det längsta arbeta för att ta fram föda till djuren och vädjar nu till allmänheten om hjälp. Vallskörden av hö har till stora delar torkat bort. En beräkning är att bara 25 procent av normalskörden har kunnat slås under sommaren.

– Gensvaret vi fått hittills har varit fantastiskt och många ställer upp och hjälper till. Men behovet är stort och vi är även angelägna att kommunerna undersöker möjligheten om det finns grönytor som vi skulle kunna få nyttja, säger Jörgensen.

LRF vädjar även till enskilda markägare som exempelvis normalt använder vall för stödutfodring av vilt att under rådande kris erbjuda foder till lantbrukare med djur. Även halm som normalt går till uppvärmning skulle ge en stor hjälp om djuruppfödare fick tillgång till detta.

Torkan innebär ett stort inkomstbortfall för det svenska lantbruket. Därför vädjar Sveriges bönder och LRF att de svenska konsumenterna väljer svenska jordbruksprodukter och svenskt kött när de handlar.

– Det är det effektivaste stödet som vi kan få för att hålla efterfrågan uppe på våra produkter och därmed hjälpa lantbrukare att överleva ekonomiskt i den här krisen, berättar Jörgensen.

För de personer, eller myndigheter, som kan erbjuda hjälp med betesmark åt djuren hänvisas till facebookgruppen Foderbristen i Norrland, skapad av LRF Jämtland och LRF Västernorrland.

Foderbristen i Norrland:https://www.facebook.com/groups/657915111216522/ Vad kan du som konsument göra?

Köp svensk mat i matbutiken och efterfråga svenskt på restaurang! Det ger bönderna den inkomst de verkligen behöver.

Har du en bit mark som inte används, kontakta din närmsta bonde eller någon via Facebook-gruppen Foderbristen i Norrland.