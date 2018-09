Tackfest med hyllning till brandhjältar - kortege genom Sveg på lördag

Under flera veckor sattes räddningspersonal och frivilliga på hårda prov i samband med skogsbränderna. Nu ska en punkt sättas för dessa med en stor tackfest på Storön i Sveg.

Firandet börjar med en hyllningskortege genom Sveg på eftermiddagen och sedan blir bland annat musikunderhållning med Patriks Combo och Ewert Ljusberg. Attention framför en hyllningslåt.

Till firandet går det att åka från de flesta orterna i Härjedalen med Thunells bussar som för dagen bara tar 20 kronor för en enkel resa. Bussbokningar görs via kommunens hemsida.

På kvällen fortsätter sedan festen med livemusik samt dans till Eloge. Livemusiken svarar många lokala artister för, på scen finns Daniel Wiklund, Thomas Pedersén och Mattias Nilsson samt logpunkrockarna Obducenterna där flera medlemmar gjorde insatser även under branden.

Under sommaren var alla medlemmarna i Obducenterna engagerade via FRG som frivilliga i brandbekämpningen under de hektiska och heta sommarveckorna när hela Ljusnans och Härjeåns dalgångar låg insvepta i rök. Nu gör bandet comeback igen och är med och firar på Storön, där de kommer att röja i puben med sitt unika sound. Även denna gång en frivilliginsats, men nu i festens tjänst.

– Det var svettigt i röken och dammet i juli, men puben på Storön blir nog ännu svettigare, utlovar Stefan "Skinken" Tullnérs, basist.