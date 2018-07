Veckan då länet brann - detta har hänt: "Det värsta vi kan göra just nu är att pusta ut"

Fredag 13/7:

Under fredagen började den stora inströmningen av larm inkomma till SOS Alarm. De bränder de då larmades om var i Eldsjön norr om Stugun och i Pånberget, Bräcke. Båda bränderna ansågs av Räddningstjänsten vara av det mindre slaget, och kunde släckas. Under fredagskvällen antändes en brand i Dödre, Bergs kommun. Branden var under fredagskvällen på tolv hektar och här använde sig Räddningstjänsten av helikoptrar i släckningsarbetet. Sent på fredagen var branden inringad och släckningen fortsatte under natten.

Lördag 14/7:

Under lördagen sprakade det igång på Stuguberget. Väg 772 som går mellan Stugun och Kompaniet fick stundtals mellan lördagen till söndagen stängas av helt för att underlätta släckningssarbetet. I Lillhärdalsområdet drog den första branden igång, en brand på cirka åtta hektar. Den kunde efter insatser från räddningstjänst släckas senare under kvällen. Branden vid Grötingsberget tog fyr, och styrkor tog sig an branden.

Söndag 15/7:

– Det har varit mycket nu under de senaste dagarna, sammanfattade inre befäl vid Räddningstjänsten Sven-Erik Svensson på söndagen. Ett åskoväder tidigt under helgen hade påverkat brandläget stort, och bränderna tilltog i styrka under söndagen. Skogsbranden i Pålgård, som fick nationell uppmärksamhet, var utom kontroll under söndagskvällen och under måndagen evakuerades boende vid branden. Frivilliga strömmade till platsen för att hjälpa till med släckningsarbetet och branden var fortfarande under söndagskvällen utom kontroll. Branden i Fågelsjö/Lillåsen brann igång under söndagen, och läget var under söndagskvällen kritiskt. Tre styrkor var på plats för att arbeta med släckningen. Under söndagsnatten inleddes eftersläckning vid branden på Stuguberget.

Måndag 16/7:

Under måndagen gick Länsstyrelsen ut med att ett totalt eldningsförbud råder i länet. Detta innebär att all form av grillning, eldning och anläggande av brasor, om de inte sker under kontrollerade former inne på den egna fastigheten. Bränderna i Pålgård och Fågelsjö/Lillåsen var de bränder som fick mest fokus från Räddningstjänsten, som dessutom fick stöd av helikoptrar, frivilliga och hemvärn i släckningsarbetet.

TV: Se flygbilder från branden Fågelsjö-Lillåsen i Härjedalen:

Tisdag 17/7:

På tisdagsförmiddagen gick Räddningstjänsten ut med att personer boende i området kring Fågelsjö/Lillåsen i Härjedalen behövde evakuera. Branden var under dagen utom kontroll, och hotade Svegs radio- och TV-mast. Branden var då ungefär 3500 hektar stor. Branden i Pålgård var fortfarande utom kontroll, men räddningstjänsten fick kontinuerlig hjälp av helikoptrar som vattenbombade området.

Onsdag 18/7:

På onsdagen anlände de italienska brandflygen till Sveg, och de sattes direkt in för att bekämpa bränderna vid Fågelsjö/Lillåsen. Branden omfattade nu ungefär 4500 hektar. En eventuell evakuering av Lillhärdal var aktuell beroende på hur vindarna skulle blåsa, men behövdes ej genomföras. Skogsbranden på Grötingeberget utanför Gällö kunde släckas, medan en skogsbrand i Hanåsen tog fyr efter ett blixtnedslag.

TV: Se ankomsten av de italienska brandflygen:

Torsdag 19/7:

Under onsdagsnatten gick Räddningstjänsten ut med ännu ett VMA, nu till allmänheten bosatta öster om Gällö. Branden på Grötingeberget hade på grund av vindar återantänts och riskerade att stänga inne de boende. Ungefär femtio personer blev evakuerade. Branden i Fågelsjö/Lillåsen minskade då det under natten mot torsdag hade regnat, och räddningstjänsten var försiktigt positiv till utvecklingen. Branden i Pålgård kunde efter många dagars arbete ringas in av räddningstjänst, och räddningsledare Tommy Lindgren kommenterade läget med att det kändes stabilt.

TV: Se brandflygets bilder över branden på Grötingsberget:

Fredag 20/7:

På fredagen brann det fortfarande okontrollerat, men långsamt i Fågelsjö/Lillåsen. På grund av detta beslöt insatsledningen att bombplanen inte behövdes under dagen så att markpersonalen kunde arbeta ostört. Räddningstjänsten beslöt under fredagseftermiddagen att tillfälligt häva evakueringen i Härjedalen, det berörde byarna Härjeåsjön, Olingdal, Västanå och Risbrunn. Branden på Grötingeberget arbetade nio styrkor med att släcka, och förhoppningen var att ringa in branden under dagen. Skogsbranden i Kårböle hade i snabb takt tagit sig in i Jämtlands län från Hälsinglands län, och boende runt branden hade blivit evakuerade.

Veckan då länet brann kommer med stor sannolikhet fortsätta in under kommande sommarveckor, på grund av det torra vädret och vindarna som blåser. Av de bränder som brunnit den senaste veckan är det främst de i Fågelsjö/Lillåsen, Pålgård och Grötingeberget som orsakat störst skada - då de både orsakat både stora arealer av nedbrunnen skog och evakuering.

– Ingen som jobbar med de här bränderna tar något för givet, säger Räddningstjänsten Jämtlands kommunikatör Jörgen Vikström.

– Det har varit en stor utmaning under veckan att få alla rätt resurser på rätt plats, och vårt arbete på staben har cirkulerat kring att ge korrekt och snabb information till de som varit ute på fältet. Många har jobbat under långa dagar och är väldigt trötta, nu kommer de ske ett byte av personal, så att folk kan vila ut.

– Prognosen för vädret visar att det bara kommer bli varmare, så även om vi lyckas släcka ett par bränder så tar vi inget för givet. Ingen får pusta ut. Vi har ett långt arbete framför oss, men vi har fullt fokus på att inte släppa taget över någon av bränderna.

TV: Vi följde med på en flygtur över bränderna utanför Lillhärdal: