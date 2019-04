Vårkollen - medborgare samlar in vårtecken i samverkan med forskare

Under Valborgshelgen uppmanar Svenska Botaniska Föreningen folk i hela landet att kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

I år blev det vårtemperaturer ovanligt tidigt i hela Sverige. Genom att samla in vårtecken under många år, kan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) analysera hur växterna tar emot våren och om det finns några trender som tyder på att det är bestående skillnader från förr, på grund av klimatförändringen.

Vårkollen är ett så kallat medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, genomfördes för första gången 2015. Varje år har tusentals observationer rapporterats in om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning. Tidigare år har det visat sig att till exempel björkarnas lövsprickning hunnit 40–50 mil längre norrut än vad som var normalt för drygt 100 år sedan.

– Vi är glada åt det är så många som intresserar sig för vårtecknen och vi hoppas på samma stora uppslutning till Vårkollen som vi har fått tidigare år. Det är också viktigt att vi lyfter fram dessa vårteckenspanare som bidrar till vetenskaplig kunskap, säger Eva Waldemarson, ordförande i SBF.

Eftersom vårtemperaturerna kom ovanligt tidigt till stora delar av Sverige, blir det extra spännande att se hur vårväxterna påverkats av detta i landets olika delar. När våren startar tidigt är det inte ovanligt att det kommer bakslag, som kan komplicera bilden, då en del växter kanske hinner börja blomma medan andra vackert får vänta till nästa värmebölja. Många vårtecken hålls också tillbaka av snön, så att de ändå måste vänta tills snön har smält bort.

– Därför är det viktigt att få in rapporter från alla delar av landet, så vi kan se hur läget är just hos dig, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket. Genom att delta i Vårkollen kan du hjälpa till att besvara frågan hur långt vårtecknen hunnit hemmavid just kring Valborg i år.

Vårkollen är en del av en större miljöövervakning, där frivilliga över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter är aktiva är grundläggande egenskaper i naturen är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringenarna.

Vårkollen tar emot observationer av vårtecken från och med den 30 april till och med den 1 maj. Resultatet publiceras på eftermiddagen den 2 maj.