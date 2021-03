Jon Henrik i final i ljudbokstävling – boken ”Månbarn” trycks i ny upplaga: ”Många som hört av sig”

Det är företaget Storytel som står bakom omröstning om ljudböcker i olika kategorier. Jon Henriks ”Månbarn: Min berättelse” har blivit framröstad till final i kategorin fakta. Boken är inläst av Viktor Åkerblom och handlar om Jon Henrik Fjällgrens liv.

Själv säger renskötaren från Mittådalen, numera boende i Hede, att han inte haft så bra koll på hur det gått med omröstningen.

– Jag hörde att jag kom till final men vet inte så mycket mer än det. Jag har varit mycket ute i skogen på sistone och haft mer fokus på att ta hand om renarna.

Enligt förlaget har boken ”Månbarn: Min berättelse” sålt slut på den första upplagan och nu trycks en ny.

– Den har sålt väldigt, väldigt bra, säger Alexandra Lidén, förlagschef på The Book Affair, förlaget som ger ut boken, utan att avslöja några siffror.

– Den kom ju ut i mitten av november och har redan sålt slut. Och att den nu är i final hos Storytel säger ju också någonting om dess popularitet.

Jon Henrik Fjällgren har själv märkt av att boken verkar ha gjort intryck på flera läsare.

– Jag har ju sett vad folk skriver på sociala medier. Andra har hört av sig direkt till mig eller kommit förbi och berättat vad den betyder. Det verkar som att många känner igen sig, säger han.

Förutom renskötsel så har Jon Henrik även hunnit med att producera ny musik. Längre fram i mars släpper han låten ”Hold My Head Up High” tillsammans med Elin Oskal, renskötare från Norge. Hon sjöng även på Jon Henriks låt ”The Way You Make Me Feel”, en powerballadjojk som blev utnämnd till årets låt i Sápmi 2019.

– Den här låten är lite poppigare, lite mer party. Den handlar om att ta sig upp ur svåra situationer, att även om man är i tunga perioder i livet så finns det alltid lite hopp och lite ljus. Jag tror att många känner ensamhet som det är nu med coronapandemin och behöver höra att det kommer ljusare tider, säger Jon Henrik.

Det kom in 70 000 röster till ljudbokstävlingen Storytel awards, på böcker i de olika kategorierna. Till final i faktakategorin gick även författaren, debattören och satirikern Jens Ganman från Östersund, med boken ”En brunråttas bekännelser”, inläst av författaren själv. Samt ”Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk” av Björn Natthiko Lindeblad.

Nu är det en jury som ska utse vinnarna och de presenteras vid en gala i slutet av april.

– Det är klart att det är roligt att folk uppskattar min bok, säger Jon Henrik Fjällgren.