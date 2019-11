Jon Henrik siktar internationellt med ny singel – är en kärleksförklaring till flickvännen: ”Hon är alltid med mig i hjärtat”

– Jag har drömt om att få göra de här miljöerna historiska, att få visa upp de här platserna på det här sättet, säger artisten Jon Henrik Fjällgren, renskötare och same från Mittådalen i Härjedalen, som är aktuell med en ny singel. Den släpps på fredag men tidningen har fått en exklusiv förhandsvisning av musikvideon, mot skarpt löfte om att inte publicera den.

– Jag gillar att göra mäktig musik, göra något som faktiskt betyder något. Och jag släpper inte ifrån mig något halvdant, jag vill att det ska bli ordentligt, säger Jon Henrik.

Och mäktig är bara förnamnet på låten "The Way You Make Me Feel", en riktig jojkpowerballad som träffar rakt i solar plexus och har potential att knocka lyssnaren fullständigt. Musikvideon, med vyer över fjällplatån Flatruet i vinterskrud gör sitt till för att skapa en kärleksförklaring av musik som borde få det hårdaste ishjärta att smälta och rinna iväg glatt porlande i fjälljocken.

– Det här är ju platser som betyder något för mig, platser där jag växt upp. Och det var första gången jag ha fått göra en musikvideo på de här platserna på det här sättet. Det är stort för mig, säger Jon Henrik Fjällgren.

"The Way You Make Me Feel" är en kärleksförklaring till Jon Henriks flickvän Maret Nystad. Paret träffades för två år sedan i Norge och bor nu tillsammans i Mittådalen. Möjligen skymtar hon också i musikvideon.

– Haha, ja det är hemligt i såna fall, det får man vänta och se vad som dyker upp i videon när den släpps, säger Jon Henrik.

Men kan du klä med ord vad den här låten uttrycker för känslor för din flickvän, Maret Nystad?

– Oändlig kärlek. Ett starkt band och ett väldigt fint minne av första gången vi träffades. Musiken och videon visar också att oavsett var jag är, även om hon inte är med mig, så finns hon alltid med mig i hjärtat.

Jon Henrik jojkar refrängen och själva inramningen av låten. Till sin hjälp har han Elin Oskal från Norge som sjunger verserna på engelska.

– Hon är känd mer i samiska sammanhang. Jag såg henne på Instagram när hon gjorde några covers och kände att jag ville samarbeta med henne och hörde av mig. Hon blev jätteglad, säger Jon Henrik.

Blir det flera låtar tillsammans?

– Det får vi se. Det beror lite på hur den här låten går.

När musikvideon spelades in hjälpte Elin Oskal, som själv är renägare, till med renskiljningen i Mittådalens sameby.

– Det är klart att det betyder mycket att vi har samma bakgrund. Det ger en trygghet när man inte jobbar men ändå ska vara tillsammans. Vi har gemensamma saker att prata om. Jag tror också att det blir lättare för henne att sätta in sina egna känslor i musiken. Det är viktigt. Och så är hon en jätteduktig sångare.

Nu siktar Jon Henrik Fjällgren mot den internationella marknaden. Det är lite av en nystart, med nytt skivbolag, nya medarbetare kring låtskrivandet och producerandet, och en låt som inte får "draghjälp" av Melodifestivalen, där Jon Henrik Fjällgren varit med tre gånger.

– Musiken jag har på gång framöver känns väldigt speciell, som att jag nu för första gången står på egna ben på riktigt, där jag inte är med och syns i ett speciellt sammanhang kopplad till min musik, som till exempel Mello eller Talang. Jag vill verkligen att min musik ska kunna nå bredare utanför Sveriges gränser, därför känns det självklart att skriva mina texter på engelska.

"The Way You Make Me Feel" släpps av Warner Music Sweden och är skriven och producerad tillsammans med Tobias Lundgren och Sharon Vaugh, två erfarna producenter och låtskrivare med flera musikframgångar på meritlistan. Sharon Vaugh var bland annat med och skrev popstjärnan Agnes monsterhit "Release me". Tobias Lundgren har bland annat haft ett 20-tal bidrag i Melodifestivalen och vunnit en gång med "Las Vegas" som framfördes av Martin Stenmark.

– Jag och Tobias jobbar fantastiskt fint ihop. Han förstår mig verkligen. Vi träffades i en studio i Stockholm och gjorde flera låtar på bara någon timme. Och Sharon är en otroligt duktig låtskrivare.

Vad tror du att det betyder att du har ett sånt team, om du vill slå internationellt?

– Enormt mycket. Det är klart att det har en jättestor betydelse vilka man samarbetar med, säger Jon Henrik Fjällgren.

Ett låtsläpp från Sveriges mest kända samiska artist väcker såklart en hel del uppmärksamhet. Under några dagar står tidningar, radio och tv på kö för att göra intervjuer och Jon Henrik ska bland annat berätta om sin nya musik i TV4:s morgonsoffa på söndag.

– Det är lite oroligt men samtidigt fantastiskt när man gjort något och hoppas att det ska tas emot på ett bra sätt, att folk ska gilla det.

Snart går resan till USA och ett samarbete med en känd artist. Vem det är vill inte Jon Henrik Fjällgren avslöja nu. Men han kommer att göra några spelningar i USA.

– Det känns lite som att jag gjort Sverige. Nu vill jag testa mina vingar internationellt, säger artisten.

Låten och videon släpps på musik- och videotjänster på internet.