Jordgubbar, tunnbröd och kolbullar hårdvaluta på marknad i Hede: "Allt som är mat går bra"

Just den är fredagen är det 16 knallar på plats på Hede Hembygdsgård, där föreningen arrangerar marknad varje fredag i juli och in i augusti. Marknader hålls regelbundet runt om i Härjedalen vid sex tillfällen under sommaren, tisdagar i Sveg, onsdagar i Funäsdalen, torsdagar i Vemdalen och på fredagar Hede.

– Just nu är det marknad i Åsele, och så är det ju marknad även i Lillhärdal, på yran, så många av de större är nog där i stället. Men förra veckan hade vi 21 knallar. Nästa fredag, som brukar vara vår största marknad, räknar vi med 25 till 30 knallar. Då är det ju även logdans här på kvällen, säger Kent Kristoffersson.

Hede byfest gör sitt till att det blir mycket folk, men enligt Kent Kristoffersson är det även många turister som hittar in på marknaden.

– Vi ligger ju väldigt bra till längs riksvägen och det verkar som att just den här tiden är det mest folk i farten.

Den strykande åtgången på mat visar att fredagens marknad i Hede var välbesökt. Korven och hamburgarna tog slut redan vid tvåtiden, tunnbrödet som bakas i bagarstugan långt tidigare och jordgubbsförsäljarna plockade ner redan före lunch. Och till försäljningen av kolbullar var det tidvis kö

– Jordgubbar och tunnbröd verkar vara hårdvaluta. Allt som är mat går bra, säger Kent Kristoffersson.

Förutom mat och marknadsknallar så finns det mycket att titta på. Hembygdsgården öppnar upp sina olika byggnader, här finns bland annat en tidstypisk handelsbod som man kan titta in i. Nytt för i år är den skolsal som hembygdsgården håller på att ställa i ordning. Den är öppen under marknadsdagarna och att gå där är som att förflyttas in i en folkskola från slutet av 1800-talet.

– En av lärarna på Sonfjällsskolan, Magdalena Nordqvist, brukar ha en hel del lektioner här på hembygdsgården. Tanken är att hon ska kunna ha lektioner i den här salen, i en tidstypisk miljö, säger Kent Kristoffersson.