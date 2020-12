På presskonferensen kommer regeringen offentliggöra att gränsen mot Danmark stänger, uppger Expressen.

Mikael Damberg har även tidigare aviserat att resande in från Storbritannien kan stoppas. Svenska medborgare kan inte hindras från att ta sig in i landet. Reseförbudet skulle i sådana fall omfatta personer som inte är medborgare i Sverige. Folkhälsomyndigheten håller nu också på att ta fram rekommendationer för personer som reser in i Sverige från Storbritannien.

