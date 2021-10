Klädbytardag – använt och urväxt blir nytt för någon annan

Klädbytet håller till i det som kallas Annexet på skolan. Under en timma på lördagen har de som vill ge sina kläder nytt liv genom att lämna dem vidare till någon annan lämnat in plagg. Max sju plagg per person byttes mot sju biljetter som senare under eftermiddagen blir betalningen för det som någon annan lämnat.

Åsa Hedvall tittar runt bland kläderna.

– Vi var här och lämnade sådant som jag och sonen vuxit ur. Det är jättebra. Om man tröttnar på något eller växer ur sådant som fortfarande är helt och fint är det bra att kunna byta. Vi producerar för mycket kläder, säger hon, och letar vidare efter något nytt.

Bill och Ellen Hoas kommer ut med en tygpåse fylld, med för dem nya plagg.

– Vi har hittat en vinterjacka, en tröja till lillebror och en träningsjacka till mig, säger Ellen.

Bill berättar han han tidigare varit där och lämnat in en tröja med ett löv på. Och han har dessutom hittat en annan tröja som han helst vill sätta på sig på en gång. Men först ska de fika. Elever från klass sju säljer hembakt fikabröd och dryck.

– Vi samlar in pengar till en klassresa som vi ska göra i nian, säger Moa Wiberg.

Alla i klassen har hjälpt till att baka och det finns en massa att mumsa på.

– Chokladbollar, kolakakor, silverkaka, morotskaka, säger Tristan Loo och visar utbudet de dukat upp.

37 personer kom och lämnade in kläder.

– Jag gissar att lämnade in sju plagg var, och det börjar redan bli ganska tomt här inne, säger Åsa Palm.

TH är på plats när det gått knappt en timme in på bytestiden.

– Det här är Naturföreningens koncept och när vi hade det för tre år sedan kom vi på idén att också starta Nätverket för hållbarhet i Härjedalen, säger Åsa Palm, en av dem från de två aktörerna som anordnar bytardagen.