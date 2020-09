Kom tillbaka efter två tunga förluster – klar seger mot Cosmos hemma för Sveg

Sveg tog sig i kragen och gjorde en bra insats mot Cosmos hemma på IP. Hemmalaget började riktigt bra och kontrollerade händelserna från start.

Alexander Woxlin satte 1-0 efter nio minuter. Woxlin kom loss in mot straffområdet och dundrade in bollen stolpe in bakom gästernas maktlösa målvakt.

Efter ett missat uppspel från gästerna snappade sedan Joseph Madeinlo upp bollen och lyfte den enkelt i nät över en felplacerad målvakt till 2-0, då hade knappt halva första halvlek spelats och Sveg hade bud på ytterligare några mål.

I slutet av halvleken fick lagkaptenen Andy Widdicombe kliva av, något som kanske märktes av i andra halvlek då spelet blev knackigare. Visserligen gjorde Joseph Madeinlo 3-0 redan i första minuten av andra halvlek men sedan kom en sämre period där Cosmos reducerade två gånger och det blev nerv i matchen.

Spelet stördes också av ett störtregn som gjorde att det blev väldigt svårspelat. Lagen bytte chanser med varandra men med sju minuter kvar till full tid så kunde Jesper Persson snappa åt sig bollen i straffområdet och placera den i bortre burgaveln till 4-2.

Då många andra lag i toppstriden förlorade så tog Sveg klivet upp till andraplatsen bakom IFK Östersund U.

– De är starka så det känns inte som att vi kan vinna serien men vi ska göra allt för att hålla andraplatsen nu, säger Rhonny Nilsson.

Närmast har Sveg bortamatch mot toppkonkurrenten Offerdal. En seger där gör att laget är väldigt nära att ta andraplatsen, en stark insats eftersom laget är nykomling och så sent som för två år sedan spelade i sexan.

Sveg–Cosmos 4–2 (2–0) Målskyttar: Joseph Madeinlo 2, Alexander Woxlin och Jesper Persson.