Krönika: Conny Fjellner

Sången jag har tänkt på sedan i fjol är Simon & Garfunkels gamla hit ”I Am A Rock” och anledningen till det är att den innehåller denna passande textrad: ”I have no need of friendship, friendship causes pain (Jag behöver ingen vänskap, vänskap orsakar smärta)

Om man bor på en mindre ort måste man vara rädd om grannsämjan för man vet aldrig när någon behöver hjälp? Det visade sig i fjol då ägaren av tomten intill mig började tillbringa mer och mer tid i sin enkla laduliknande förrådsbyggnad. Jag tänkte inte så mycket på det utan antog att han höll på att renovera invändigt när jag hörde spikande och såg ibland rök komma ur hans skorstenspipa. Han hade även sin hund Lucy liggande framför dörren som hälsade mig med viftande svans varje morgon.

I juli knackade jag på hos ägaren, vi kan kalla honom för Doug. Vi utbytte artigheter och innan jag visste ordet av, avslöjade han att han hade blivit uppsagd på sitt jobb, hade ingenstans att bo och skulle bo temporärt i sin lada. Jag tänkte på grannsämjan när han frågade om han kunde få låna en vattenslang för dricksvatten och lite el för belysning på kvällarna. Med tanke på Lucy lovade jag honom det, till saken hör att denna lada även saknar toalett och kokmöjligheter.

Dagarna gick, veckorna blev till månader. Han hamrade och spikade och Lucy låg fortfarande och väntade på mig. Hösten kom. Dagarna blev kortare och kortare och det lyste allt längre in på kvällarna i ladan. Till sist var jag tvungen att stänga av vattnet på grund av frysrisken och hoppades att han snart skulle hitta något permanent. Det var under denna tid som han började visa en sida jag inte hade sett tidigare, han blev svartsjuk varje gång jag klappade hunden och en dag låg ingen Lucy vid dörren. När jag undrade var hon var, ryckte han på axlarna och sa att hon var död och jag fick aldrig någon förklaring på vad som hade hänt. Veckorna gick och snart såg jag att min elräkning började skjuta upp i stratosfären och jag insåg att han nu inte bara använde vår el för belysning utan även för uppvärmning. När jag konfronterade honom om det, kom han med bortförklaringar. Sedan började han att hålla oss vakna med att gräva hål, prata högt med sig själv om samhällets elakhet, ha bilen på tomgång och slamra med allehanda järnskrot mitt i natten.

Nu hade Doug börjat anta en mera paranoid och misstänksam attityd och en dag skrek han arga anklagelser till oss om spioneri. Det var som ett rop på hjälp och en ny sång dök upp i mitt undermedvetna: ”Help Me” med S.B Williamson där texten lyder ”Help Me, I Can’t Do It By Myself” (Hjälp Mig, Jag Klarar Inte Av Det Själv”) Slutligen resulterade vår fragila grannsämja i ett telefonsamtal från mig till stadsförvaltningen och nu har det sociala tagit över, ladan är tom men jag hoppas att han får hjälp och att jag hann ge honom och Lucy lite vänskap innan smärtan kom?