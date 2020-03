Krönika – Ida Ingemarsdotter nås av hamstringsdrivet: ”Blev lite tagen på sängen när jag drog på affären”

Corona - är det någon som ej hört eller känt sig indirekt påverkad av detta virus?

Jag har efter en väldigt intensiv arbetsperiod som avslutades med att jag stående fot som tävlingsledare fick ställa in JSM i skidor efter en dag då direktiven kom att alla tävlingar skulle ställas in. Där och då tänkte jag mest rationellt att lösa situationen och problemen som uppstod där och då. Vidare hemma gick luften ur mig och jag tog några dygn off från sociala nät och övrig information.

När jag åter började uppdatera mig om saker och ting så har det hänt mycket sedan vi ställde in längdtävlingen. Och som gammal elitidrottare är jag rätt inkörd på de nya direktiven att hålla sig hemma om man känner den minsta känsla av sjukdom. Då ni säkert vet att tävla på 98,5% sällan räcker i världstoppen.

Åter tillbaka i nuet så blev jag lite tagen på sängen när jag drog på affären. Efter ett gäng veckor på språng brukar vissa saker av någon outgrundlig anledning sina när man kommer hem. Denna gång toapapper. Där traskar jag i godan ro till toapappers hyllan. Kan säga att jag tappar hakan när jag viker in i hyllraden och hyllorna gapar tomma förutom några ensamma förpackningar längst in ... Jag rycker åt mig två paket och går mot kassan. Funderar vad har jag missat? Är det inte ett förkylningsvirus som går, inte ett magvirus … Men självklart alltid bra att ha toapapper hemma!

Dagarna rullar på och jag jobbar mycket hemifrån. Åter dags att åka och handla. Jag tar min korg och börjar handla. Mot havregrynet, svänger igenom hyllorna med ris. Det är tomt förutom några ensamma paket. Jag funderar, jag kanske måste köpa ris! Håller det på att ta slut? I med ett kilo ris i korgen går vidare till havregrynen. Ja, även här är det väl urplockat så i med ett paket.

När jag står där slår det mig när jag tittar ner i min korg att hamstringsdrivet nått mig. Trots att jag har en lapp med vad jag ska handla har en hel del andra saker följt med. Inser där och då att jag drabbats av hamstringsvågen! För av någon outgrundlig anledning har jag här i affären när jag passerat halvtomma hyllor också slängt ner dessa varor och börjat fundera i helt andra banor än vad jag brukar göra när jag är och handlar…

Tänk hur vi kan påverkas av saker som att nästan tomma hyllor kan få mig att ta det där paketet av en produkt jag annars inte hade tagit.

Hur som haver hoppas jag att vi kommer igenom denna pandemi av Corona på bästa möjliga sätt för oss alla. Så hjälp dem som behöver hjälp med att handla eller göra ärenden. Stanna hemma om ni känner sjukdomssymptom och vad ni än gör glöm inte att tvätta era händer både en och två och en massa gånger under en dag!

Ta hand om er!

Ida Ingemarsdotter