Krönika: Thomas Hedengran

Den krispiga luften och när det ser ut som det brinner i träden av alla vackra färger som går från gult till orange. Jag börjar använda levande ljus för det börjar bli mörkare och mörkare. Nu längtar jag bara efter att få plocka fram min gjutjärnsgryta och göra ett långkok på högrev, rökt fläsk, svamp och rödvin. Detta får sedan stå och puttra i en fem sex timmar så det doftar gott i hela lägenheten.

Jag sitter nu i Skåne i Åstorp efter att ha spelat min föreställning "Världsdramatiken runt" som jag och Paula Ternström hade premiär med i Lillhärdal för ett år sedan. I förra veckan var jag och min dotter Tindra på bio premiären av långfilmen Draug i Kilafors. Den filmen spelade vi in för två år sedan runt Bollnäs trakten. Den har varit runt på lite festivaler runt om i världen men nu har den äntligen släppts på (VOD) Video on demand över hela världen. Jag är så glad och imponerad av Klas Persson och Karin Engman som gjort filmen för egna pengar. Att de lyckas göra en film för under en miljon kronor som ser ut som den skulle ha kostat femton miljoner. Jag hoppas att den når sin sin publik och att Karin och Klas får tillbaka det de har kostat på filmen. För det är de värda och förhoppnings vis gör de en ny film så småningom som jag får var med i.

Det som också är kul med filmen Draug är att min dotter Tindra står på fler ställen i eftertexterna än mig som har en av Huvudrollerna! Tindra skulle bara hänga med och hjälpa till lite med filmen. Det slutade med att hon var kostym assistent, el assistent (ljus), statist och bodydouble. Tindra var ju även med som musiker förra sommaren i Dunderklumpen och jag måste säga att det är väldigt roligt och jag är grymt stolt över henne.

Det som också är roligt är att Draug är inspelad i Hälsingland och Dunderklumpen spelade vi ju i Jämtland och jag hade premiär på Världsdramatiken runt i Härjedalen. När man bor i Stockholm men har sitt hjärta Härjedalen så är det ju en ynnest när man får äran att komma till sina hemtrakter och jobba. Det känns lite som att men få äta rosen på prinsesstårtan!

Och nu i vinter har fått den stora glädjen att vara med i Östersundrevyn. Det är ju roligt att få komma tillbaka till Östersund och jobba i den stad där jag en en gång gjorde lumpen på I 5 för tusen år sedan.

Det ska bli kul att få göra revy igen sist jag gjorde revy var nog med Bert-Åke Varg och Uffe Larsson för länge sedan. Jag blev otroligt glad och smickrad när de ringde upp mig och frågade om jag ville vara med i Östersundsrevyn. Jonas Jonsson och Anna Ulin var ju med i Dunderklumpen och även de andra som är med i revyn känner jag ju till. Och jag hoppas ju att att jag få se lika många Härjedalingar i publiken som jag fick se och träffa på Dunderklumpen. Jag lovar er Härjedalingar att jag ska göra allt i min makt för att sätta Härjedalen på kartan, i Jämtland, fast vi tillhör samma län.

De får ju skylla sig själv när de tar in en Svegare!

Thomas Hedengran