Krönika: Torgny "Kingen" Karlsson

Ja det debatteras hej vilt på sociala medier om än det ena och det andra. Särskilt män i min ålder (runt 50 alltså) verkar ha åsikter om det mesta och det är ju inte fel men kan vi inte bara ta och sluta snacka skit om den unga miljöaktivisten Greta Thunberg.

Skärp er för böveln och var stolta över att vi har en ung tjej från Sverige som får genomslag i hela världen och faktiskt kan vara symbol för något positivt.

Heja på istället på samma sätt som när Charlotte Kalla åker skidor eller när curlingtjejerna och skidskyttarna kommer hem med medaljer.

Helt plötsligt verkar det som om gubbj-vlar i min ålder är pålästa så in i helsicke och jag undrar hela tiden på vilken bänkrad dom satt när jag gick på högstadiet.

Vad är problemet med att vilja förbättra miljön? Jag förstår inte? Klimatförnekare, hur kan det ens finnas ett sådant begrepp? Man kan inte förneka ett klimat eller har jag missat något?

Jag vet att Sverige är en liten snorloska i universum och att Kina och USA är dom större snorloskorna i sammanhanget men märk väl att för cirka ett år sedan satt en liten tjej med ett plakat utanför Sveriges riksdag och vad hände?

Ett år, kära vänner det är ingen lång tid för ett sådant genomslag, jag är synnerligen imponerad måste jag säga.

Vad har du själv gjort det senaste året? Stora förändringar? Revolution? Jag tycker det är klockrent att en ung tjej går i bräschen för klimatfrågan, en liten ung tjej som helt plötsligt får övergödda, stenrika,makthavande gubbar att darra på manschetten.

Klockrent om du frågar mig! Människan är ett vanedjur och det är väldigt svårt att förändra ett beteende (jag har själv kämpat med det en del...) men nu är det 2019 och världen ser annorlunda ut än när jag växte upp.

Vissa saker är sämre och vissa saker är bättre men det viktiga är väl ändå att vi ska försöka lära oss av historien och utvecklas som människor.

Jag såg en dokumentär (Where to invade next) på SVT-play igår av den Oscarsbelönade regissören och komikern Michael Moore, den rekommenderas starkt.

Den tar upp allt från franska skolluncher till italienska semestrar och det finska skolsystemet.

Vi har mycket att lära varandra vill jag påstå och i slutändan är det faktiskt bara resultat som räknas.

Jag såg en film (Race) om den amerikanske friidrottaren Jesse Owens som anses vara en av dom främsta idrottsmännen genom tiderna,under åren 1935-36 slog han åtta individuella världsrekord, sex av dessa rekord sattes inom en tidsrymd av 45 minuter.

Man blir både glad och förbannad när man ser en sån film eftersom man påminns om den sorgliga, rasistiska historien vi människor bär på.

Jesse tog fyra guld vid OS i Berlin 1936 och återvände till USA som en hjälte men fick inga gratulationer från dåvarande president Roosevelt och vid galamiddagen som anordnades till Jesse Owens ära fick han inte gå in huvudentrèn på grund av sin hudfärg utan istället fick han och hans fru ta köksingången.

Bedrövligt kan man lugnt säga. Helt plötsligt har också en debatt om omskärelse gått igång såhär på höstkanten.

Jahapp, då var vi där igen, dessa religioner och dessa tolkare. Vad är det som säger att man måste omskära små oskyldiga barn?

Det är en tradition som går tillbaka tusentals år före Kristus. Snälla nån, det är 2019 nu, med all respekt för alla religioner men varför ska man skära bort förhuden på små bebisar?

Om det nu är så viktigt för vissa kan man väl bara bestämma att vi skiter i dom här dumheterna tills alla penisbärare har fyllt 18 år och då kan dom själva bestämma om dom vill ha sin stackars förhud kvar eller skänka den till något samfund.

Kära medborgare, det är dags att börja utveckla människosläktet, det är min personliga åsikt.

Låt gamla hundar sitta får bli slutorden idag.

Torgny "Kingen" Karlsson