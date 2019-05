Conny Fjellner: Je upplevde en inre frid samtidigt sûm kaldluft’n bles innaför långkalsongân

Det finns ett antal TV-program som handlar om medium, framför allt i det synska USA där kända människor köper ett par timmar med ett medium för bara några hundra tusen dollars där mediet berättar för kändisarna att deras avlidna föräldrar har det bra och att de stödjer barnen i deras karriärval.

Dâ hade ju hundân mine kunnâ tôlô ûm för dûm för 17 kronor plus moms? Bå i TV ô radio.

Dâ ä no bra kneput mâ hundâ ô intellekte deräs? Dûm sägg ju att hundâ ha ”fem-sekundersminne” men ihnt hyenân våre? ”Fâmårsminne” vo e bâtter e ol. För ûm je jett ut ens tilä ûm môrôn till äxämpäl, sô spâlâ ä ingen roll ûm je smög pantertyst utom synhôld åt stövlân ô bâre nuddâ i e koppäl, sô hörâ man e fala lâvân å sen kom dûm flögân sûm kärnvapenrobotâ.

För ljude å e koppel betyâ äventyr, lite jakt på mysser ô dränering i det fria uhta mine vite bajspossor. Sô minne ha dûm sakk.

Men en sak ä da säker. Je vet sakk att dûm sjer dâ mö fôhlk ihnt sjer. Dâ ä månge gång je ha sjeht hundân våre nôr dûm ha lûggä ô sûvve ô räht sûm dâ ä, ha vaknâ opp ô tihttâ opp mot tatje ô sjeht nô ô fôld nô osynle långsâhmt från vägg tä vägg. Dâ gatt no ha verr nôn själ från nôn numera dö hund sûm mö ha egd sûm ha kûmme ô hälsâ på? Men skâ je vôr rektut ärlijen sô va ä je sûm lärde hundân mine ô vôr synsk. Ja, no vet dö dâ ô. Je kân nämlijen ”skåda in i framtiden med mestadels stor precision. Je kân tô e äxämpäl?

Sist dâ händâ va i januari. Mâ fasa insåg je kluhkka 9 den 4-e att dâ va freda ô sopbiln skull just tä ô svänje förbi Casa Fjellner för ô hähmte âlle tomburschkkâ mâ rysk kaviar ô champagneflôskâ sûm âhltin ha en tendäns bli övvi. E rekktut’e elände ä vû dâ ä dâ.

Sô je fehkk tag på sop-sähtjän i enä hånda ô sen iväg ut på brua. Dâr fânn je aht e par ”Foppatofflâ” i vinterdvala sûm je stuffte ne föttn i, för no såg je sopbiln. Sea bar ä iväg mot tjugu metâr å brahtä trahppsteg mâ posso i hånda ô stelä plasttofflâ på föttn.

Dâ va is på brua ô dâ hade snödd på nahta.

Inna je vesste ole å, sô håhltä je sô vänsterbenä flûg opp sum i can-can ô enä foppatoffeln flûg iväg. Dâ va just då je fehkk en uppenbarelse sûm jål att je insåg låhngt ähtäåt att je gatt vôr synsk ô hade gåvan att sjå in i framtiden med stor exakthet.

För nôr je låg raklång i luftn fehkk je en framtidsvision. Je upplevde en inre frid samtidigt sûm kaldluft’n bles innaför långkalsongân. Mâ sop-sähkk i enä hånda ô foppatoffeln flygân iväg sûm en missil, va je hehlt övertygâ ûm att snart kôm je ô opplâvâ e sagolik e’smärtä ô att je kôm ô bli liggân i snön, tôlô i tungor ô rämjä kraftuttryck blândâ mâ vemdalsmål ô kanadensisk engelska.

Ja, trur dö ihnt på huun att je hade räht!

Je hade skådat in i min egen framtid? För sea je hade studsâ på rôvva nefför siste tije metrân å trahppen på vasse trahppsteg, låg je dâr i snön, vre mä sûm e åme, sa stygghet ô va vâri sopbiln sûm försvânn nefför Hwy 3 uhta kaviarburschkkân minä.

Dâ va sea je insåg att hundân hade lärd sä å husses egen smärtsamma upplevelse ô sin naturlie klärvoajans?

Conny Fjellner