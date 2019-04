Ida Ingemarsdotter: Fjällmuseet i Funäsdalen – en 20-åring värd ett besök

För 20 år sedan stod jag i vadmalsdräkt i ett kylslaget Funäsdalen, närmare bestämt vid gamla aktivitetshuset, och väntade på att vi skulle börja marschera ned till Härjedalens första museum som då dagen till ära skulle invigas med pompa och ståt.

Ja, tänk vad tiden går och vilka minnen jag har från den dagen. Långkalsonger och lovikavantarna var på och bussfärd från Sveg till Funäsdalen, med Taxi Sveg med den där bussen med ett säte som ett U längst bak ni som minns. Vi hade övat en hel del vi dansare som skulle vara med i kortegen förbi museet och även dansa på olika ställen under dagen. Det skulle dansas danser från Härjedalen så som ”Slinkom”. Vi skulle även bjuda på föreställningen Kari, ett spel om hur häxprocessen gick till.

Jag kan minnas fel, men har för mig att vi stod där vid gamla aktivitetshuset och väntade och väntade på att en helikopter skulle dyka upp med vår monark Carl XVI Gustaf, för att det var han som skulle förrätta invigningstalet.

Med lite fjärilar i magen hos flera av oss, så drog kortegen igång och vi traskade och dansade, rörde oss mot museet. När vi kommer där nedför backen från Fornminnesparken med museet till vänster, så for våra blickar ut mot allt folk som samlats på parkeringen att vi nästan helt bommade att där satt ju kungen tillsammans med kommunalrådet och några andra på vänstersidan vid dörren in till museet och inte fick man stanna för att kolla in dem som de nyfikna ungdomar vi var, utan bara fortsätta framåt.

Att det gått 20 år sedan den där vinterdagen, då Funäsdalen var enkelriktat och ett museum blev invigt kan jag knappt tro. Att jag fortsatt kan komma ihåg dessa minnesbilder samt några till som hur vi kröp runt i de tunnlar de byggt i barnområdet i våra vadmalsdräkter och testade alla lådor man kunde dra ut, lyssnade på dialekter som fanns att lyssna på där i rummet med utsikt över fjällvärlden. Detta är i mina ögon ett solklart bevis för att det besöket gjorde stort avtryck hos mig.

Precis som ett museum ska göra, fånga sina besökare och berätta sin historia!

Så nu vill jag slå ett slag för Fjällmuseet, har ni inte besökt det, så är det verkligen dags eller kanske är det dags för ett återbesök? Det ska jag passa på att göra nästa gång jag har vägarna förbi Funäsdalen.

Avslutningsvis något jag lärt mig om museibesök, är att det spelar ingen roll hur många gånger man besöker samma museum man lär sig alltid något nytt vid varje besök!

Ida Ingemarsdotter