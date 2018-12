Kulturredaktionens sista-minuten-klapptips: Prisvärd pocket, biljett till bästa filmen och årets musikhöjdpunkt

Pocketbok: ”Den hemliga historien” av Donna Tartt

Jag slår in en prisvärd pocketbok i fint återvunnet tidningspapper och pyntar med tygband rivna från trasiga kläder. Det är Donna Tartts 700 sidor långa ”Den hemliga historien”, som kallats ”En thriller för tänkande människor”. Här bjuds vi både på spännande läsning och moraliska ställningstaganden om ett gäng amerikanska studenter i klassisk collegemiljö. Fint tecknade porträtt och filosofiska resonemang om inre drivkrafter liksom om människan ondska och godhet. Jag älskade Tartts ”Steglitsan” och det här är en tidigare bok av henne.

Christina Busck

Cd-skiva: ”The Tree” av Lori McKenna

En av USA:s bästa låtskrivare sjunger själv också. Lori McKenna har fått mest uppmärksamhet för hits till andra artister, men hennes senaste skiva ”The Tree” är en riktig pärla. Låtar som ”People get old” och ”The Tree” fångar den bitterljuva känslan i tidens flykt.

Kristian Ekenberg

Bokserie med Maigret-deckare från Atlantis förlag

En av de litteraturartiklar som jag har fått mest respons på under det gångna året är den om Georges Simenon och hans kommissarie Maigret. Atlantis förlag ger ut en serie, där jag slukade en del om dagen under sommarsemestern. Nu ser jag fram emot att fortsätta under julledigheten. En riktig kulturgärning!

Kristian Ekenberg

Bok: Megavolym om mytomspunnet monster

Den amerikanske författaren HP Lovecraft skrev mängder av noveller, fyllda av ödesmättad och sublim fasa och där uråldriga varelser och gudar ruvade i väntan på att åter ta över jorden. Hans mest ikoniska berättelse är ”Cthulhu vaknar” (The Call of Cthulhu) och den gavs tidigare i år ut på svenska med illustrationer av den franske konstnären François Baranger. Ett riktigt praktverk att ge till både skräck- och konstälskaren! (Fria Ligan förlag).

Anders K Gustafsson

Bok: Fira julen utanför filterbubblan

Har du en farfar som bara sitter med näsan i mobilen och kollar sina sociala medier? Ge honom Augustnominerade ”Internet är trasigt” av Martin Gelin och Karin Pettersson, så kanske han kommer på bättre tankar. En faktaspäckad genomgång hur de sociala medierna i allmänhet och Facebook i synnerhet manipulerar oss till att bli sämre människor och håller diktaturer under armarna – för att det är lönsamt för dem. (Natur & Kultur).

Anders K Gustafsson

Bok: Följ med på vandring i ”Gubbas hage”

Gubbas hage ligger i norra Roslagen. Ett halvt tunnland mark, som Kerstin Ekman har utforskat i många år. I Augustnominerade "Gubbas hage" vandrar hon genom ängsmark och hagmark i sällskap med litterära följeslagare som Thoreau, och reflekterar över det hon ser och upplever i omgivningarna. Det är en bok fylld av klokskap, kunskap och ett brinnande engagemang för det levande. (Albert Bonniers förlag).

Margaretha Levin Blekastad

Bok: En djupdykning i en bottenfrusen värld

Sara Stridsberg ger röst åt en styckmördad, ung kvinna i romanen "Kärlekens Antarktis". Från dödsriket berättar hon om vad som hände och vem hon en gång var. Om sin egen utsatta barndom och de barn hon själv lämnar efter sig.

Det är smärtsamt och poetiskt, skräckfyllt och skimrande vackert. Sara Stridsberg dyker ner i den absoluta kylan och kommer upp med en skärva kärlek, mitt i det svarta. Det är stort. (Albert Bonniers förlag)

Margaretha Levin Blekastad

Barnbok: Augustvinnare om den fria leken

Det gladde mig stort att Emma Adbåge i år tog hem Augustpriset i kategorin årets svenska barn- och ungdomsbok för hennes ”Gropen”. Inte många barnböcker håller trycket för en 3-årings förälskelse i upprepningar. Men jag tröttnar aldrig på Adbåges träffsäkra illustrationer av de vuxna där de frysande och uttråkade men på samma gång ängsligt betraktar barnens lek. I ”Gropen” får läsaren genom barnets perspektiv följa rastaktiviteterna på en skolgård där barnen inte låter sig begränsas av de vuxnas försök att riskminimera, förebygga eller lugna ned. (Rabén & Sjögren)

Sofia Gustafsson

Bok: Stina Wollters "Kring denna kropp"

I min snällaste klapp ligger konstnären, radioprataren och Instagram-aktivisten Stina Wollters bok. Ett kropps-epos om kvinnokroppen, ätstörningar, generationer av korsetter och mager mat. Men mest om konsten, formerna och en revolution som kommit att sammanfattas till "kroppspositivism". Av Stinas ord blir man glad, arg, snäll och tårögd på en och samma gång. En varm källa att ge bort, helt enkelt.

Karin G Jonsson

Musik: Correspondence av Jens Lekman och Annika Norlin

I ett år har Lekman och Norlin skrivit till varandra. Växelvis har varje månad ett brev med tankar, i form av en låt, skickats och publicerats av musikerna. Vad de tänkt mycket på har blivit en låt och nått publiken, och den andre, snabbt. Personligen är jag svag för Annika Norlins tankar om omklädningsrum i "Showering in public". Innan skivan sammanfattas och ges ut som en helhet i början av nästa år, där man har lagt på stråkar på några spår, är råversionerna vackra som de är: Ett instrument, en berättelse och en röst.

Karin G Jonsson

Musik: Abonnemang på konsertserie, jazz eller folkmusikfestival

Vi glömmer bort värdet av levande musik. Levande musik har inte alltid varit ett självklart inslag i stadsbilden. Den kunde höras när spelmännen gästade någon by eller när militärorkestern gick i parad. I de större städerna hade den övre klassen råd att besöka konserthuset. I dag hör vi musik överallt och kan lyssna genom olika kanaler på nätet, men vi har glömt bort live uppträdandet. Ge bort ett abonnemang på en konsertserie i din stad – en julklapp som räcker ända till sommaren.

Elias Zazi

Film: En biobiljett till "The Wife"

Björn Runges film är kusligt vältajmad. För vad passar bättre just nu än en berättelse om det Manliga Geniet, en kulturprofil och måttlöst populär författare som får Nobelpriset i litteratur (just det år det inte delats ut). Han är pösig, barnslig och solar sig skamlöst i berömmelsens glans. Men här finns också hustrun, magnifikt spelad av Glenn Close; kultiverad, tillbakadragen, intelligent och lojal över alla gränser bär hon på en hemlighet vars smärtpunkt är navet i relationen, en hemlighet som en journalist med gott väderkorn kommer på spåren.

(Läs Cecilia Ekebjärs recension av Meg Wolitzer bok som ligger till grund för filmen.)

Katarina Östholm

Bibliotek: Det globala bibliotekets oändliga julklappar

I konsumtionskritiska tider kan ett riktigt bra gratistips vara källan till en oändlig mängd julklappar. Sedan 1996 samlar det globala internetbiblioteket Internet Archive en öppen samling av böcker, filmer, musik, bilder, datorprogram och ljudinspelningar för hela världen att ta del av. Biblioteket samlar allt det som inte är upphovsrättsskyddat eller det som licentierats till allmän användning genom initiativet Creative Commons som verkar för att göra fler konstnärliga verk tillgängliga för allmänheten. Internet Archive innehåller ett par miljoner böcker, ett par hundra tusen ljud- och musikinspelningar, över en miljon bilder och flera tusen filmer och tv-serier.

Erik Jersenius

Bok: Ett hållbart liv - 365 tips

Tycker du också att det är svårt att veta vad man ska göra och inte göra för att bli en ännu bättre miljövän under nästa år? Årets bok "Ett hållbart liv" från Svenska Naturskyddsföreningen innehåller massor med tips. Många uppfyller du säkert redan, andra kan kännas orealistiska. Och några kanske rentav visar sig vara fel väg att gå om några år. Men det här är i alla fall en rätt komplett översikt över dagens kunskap.

Om du inte vill dra på dig ännu en pryl, inte ens en bok, har Naturskyddsföreningen också fina gåvokort som du kan ge bort till någon, samtidigt som du sätter in en penninggåva till klimatarbetet i mottagarens namn. Ett tredje tips: ge bort en upplevelse i form av ett festivalpass till en kommande kulturfestival, eller ett konsertabonnemang. Kulturkonsumtion är klimatsmart.

Susanne Holmlund