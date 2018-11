Storserier mister sina stjärnor – kan de överleva?

Stjärnor faller – men måste de ta hela galaxen med sig?

Storstjärnor har alltid lämnat tv-serier som baseras på dem. Oftast har det slutat med att serien läggs ner, ibland med att serien har skiftat fokus och lyckats hanka sig fram ytterligare några säsonger.

Det kan ha handlat om svårigheter att komma överens om lön, om hägrande filmprojekt eller helt enkelt att stjärnan valt att dra sig ur då seriens bensinmätare kommit ner på rött och kreativiteten är slut.

Tre aktuella och uppmärksammade stjärnfall är dock mer signifikanta för vår tidsanda. Kevin Spacey i ”House of cards” och Jeffrey Tambor i ”Transparent” kickades som en följd av #Metoo-rörelsen, medan Roseanne Barr från den återupplivade ”Roseanne” fick sparken efter att ha kläckt ur sig en rasistisk tweet som blev droppen som fick bägaren att rinna över för tv-kanalen ABC, trots att den första säsongen enligt uppgifter drog in 45 miljoner dollar till tv-kanalen samt uppskattande tweets från president Trump.

Alla tre fortsätter nu utan sina stjärnor.

Jeffrey Tambor är inte central för ”Transparent” på samma sätt som de två andra, men i ”House of cards” och ”Roseanne” faller verkligen allt ljus på Kevin Spacey respektive Roseanne Barr. Att bara tuffa på utan dem var ingalunda en självklarhet.

På förhand spekulerades det i hur tv-makarna skulle hantera det svarta hålet mitt i tv-serien, och de flesta spekulationer satsade på att karaktärerna på något sätt skulle tas av daga. Vilket också blev fallet. Roseanne – vars serie nu fortsätter under titeln ”The Conners”, med fokus på övriga familjemedlemmar – togs tillbaka i tablån som en reflektion av det samtida Trump-Amerika, med Roseanne som en av de troende på ”Make America great again”-gospeln. Serien tog sig an de konfliktytor som finns i dagens USA, och det var också ett av de stora samhällsproblemen som till slut blev karaktärens död: opioidkrisen. Hon skrevs ur tv-serien med en överdos av smärtstillande tabletter.

Att tv-serier får leva vidare på detta vis har förstås ekonomiska orsaker. Varje serie är som ett stort företag och de ekonomiska investeringarna är massiva.

I ”House of cards” avgick president Frank Underwood med planen att hustrun Claire skulle ta över ämbetet och benåda honom för hans brott. Men hon var ovillig, och när den nya Netflix-aktuella säsongen börjar är han död under oklara omständigheter. I stället är det Robin Wright i rollen som Claire Underwood som nu bryter den fjärde väggen och tilltalar tittarna direkt genom skärmen, precis som Kevin Spacey gjort tidigare.

Försöken att lägga dessa tv-serier i respirator har fått försiktigt positiv respons av kritikerna, även om en kritiker som Matt Zoller Seitz konstaterar att de nu kretsar mycket kring ”det tomrum som stjärnan lämnat efter sig”.

Att tv-serier får leva vidare på detta vis har förstås ekonomiska orsaker. Varje serie är som ett stort företag och de ekonomiska investeringarna är massiva. Det finns dock inte bara cyniska aspekter. Hundratals människor kan vara beroende för sin försörjning av en tv-serie, och genom att nedläggning undviks slipper alla drabbas av en kollektiv bestraffning.

Det är också lätt att glädjas över att en skicklig skådespelare som Robin Wright nu får chans att blomma ut på egen hand, utan att stå i skuggan av Kevin Spacey.

Blickar man tillbaka historiskt, är greppet att fortsätta utan stjärnan väl beprövat. Med mer eller mindre lyckat resultat. Redan "The Andy Grittfith show" fortsatte utan honom på 1960-talet, men då under titeln ”Mayberry RFD”. Även komediserien ”Valerie” med Valerie Harper i titelrollen kunde fortsätta under nya titeln ”The Hogan family”.

Kanske är det till och med så att vissa tv-serier skulle må bättre av om producenterna hade mod att sparka stjärnan.

Till de mer lyckade exemplen på tv-serier som överlevt stjärnfrånvaron kan amerikanska ”The Office” räknas, som fortsatte ett par säsongen efter att Steve Carell lämnat, och ölen fortsatte att flöda i "Skål" även utan Shelley Long. Sämre gick det när Charlie Sheen ersatte Michael J Fox i ”Spin City” och när Connie Britton fick nog av "Nashville". Ironiskt nog blev Charlie Sheen själv ersatt i ”2 1/2 män” av Ashton Kutcher.

Ibland kan rentav stjärnfrånvaron skapa ett nytt intresse kring en tv-serie som börjat balansera vid gravens rand. För nog har intresset för ”Suits” ökat igen efter att Meghan Markle lämnade serien för att bli prinsessa i England?

De serier som ändå väljer att fortsätta blir sällan långlivade. En initial nyfikenhet kan hålla tittarsiffrorna vid liv (alla vill veta vad som hände med Roseanne), men det blir svårt att i längden bevara intresset.

Huruvida de lyckas beror dels på hur beroende serierna är av huvudpersonen, dels på om serierna kan hitta ett nytt tonläge och utveckling. Att ”CSI” lyckades överleva William Petersens exit beror på att tv-serien hade ett så starkt format att nya mordlösare kunde ta hans plats. Och att ”The Conners” har goda utsikter att åtminstone klara sig ett tag, kan härledas till att serien inte bara lyckats fånga stämningen i USA utan också använt den för att skriva ut dess huvudperson, vilket gör frånvaron mindre krystad.

Kanske är det till och med så att vissa tv-serier skulle må bättre av om producenterna hade mod att sparka stjärnan. Välbetalda superegon i Hollywood lär snegla oroligt på hur ”The Conners” och ”House of cards” lyckas.

Och tänka sig för två gånger innan de är för ivriga med Twitter-fingret eller med framfusiga sexuella inviter.

Fotnot: Skärmen är en återkommande artikelserie om trender och fenomen inom rörlig bild.

