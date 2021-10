Lailas mat: Härlig höst med älgkebab, picklad chili och druvjuice

Som jag har väntat på hösten, för mig den bästa årstiden på året. Härliga grönsaker, rotsaker, frukter och bär kan nu skördas och förråden kan fyllas på inför vintern. Jag har nu plockat in det mesta som jag har odlat, det har gått lite si så där men jag får ändå vara nöjd.

Det som har gått väldigt bra är chili och våra röda vindruvor, mindre bra har det gått med tomaterna. Det blev ändå så pass mycket tomater att det blev lite tomatsås att frysa in. Men vad gör man då med all chili? Jo jag skivade mycket av den och frös in, bra att ha i grytor och soppor i vinter. Vindruvorna gjorde jag ”druvmust” på, jag tyckte den blev jättegod. Färgen blev väldigt mörk röd och smaken var ganska speciell.

Har du mycket röda druvor så testa att ”musta” dem. Så här gör man: plocka och skölj druvorna lägg detta i en kastrull. Stjälkarna kan vara kvar. Täck druvorna med vatten och koka upp. Låt nu detta sjuda 15 min. Sila av saften och häll tillbaka detta i kastrullen. Tillsätt socker efter smak, jag tog 1 dl socker på 1,5 l druvsaft. Hetta nu upp saften till cirka 80 gr. Rör hela tiden så att sockret löser upp sig. Jag lät detta svalna och sedan tappade jag upp detta på små plastflaskor som jag frös in. Svårt att veta hur hållbart det är första gången man testar något. I alla fall så blev det en god måltidsdricka.

Näst på tur står rotsakerna. Matbutikerna brukar i slutet av september ha riktigt bra priser på lök, morötter, kålrötter och rödbetor ofta är kilopriset bara några kronor. Hur billigt är inte det?! Gul lök lägger jag i korgar och ställer mörkt och svalt, håller en bra bit in på vinter. Rödbetor får gå till inläggningar samt något kilo i kylen som jag använda till rostade rotsaker. Morötter skär jag i lagom stora bitar, förväller sedan i kokande vatten tills de är lite mjuka och sen så kyler jag ner dem i kallt vatten innan jag fryser in dem. Användningsområdet är att ha dem i grytor eller som tillbehör till söndagssteken.

Det som jag nu hoppas på att få är en rejäl laddning älgkött men i väntan på att det skall komma så städar jag bort lite kött i frysen som är kvar från förra året. Numera så är det ofta köttfärs som blir kvar i min frys, annat var det när barnen bodde hemma då var det den som tog slut först. Så denna gång blir det några recept med färs och ett recept med rimmat fläsk. Tar även med recept på inlagd chili och söte brödet denna gång blir kardemummabullar med äpple och vaniljkräm.

Håll tillgodo och välkomna hösten.

Laila

1: Älgkebab

Här kommer ett recept som jag hittade i Svensk jakt. Jag ställde i ordning en stor laddning kebab och frös in hälften. Jag hade aldrig smakat kebab tidigare och detta blev en positiv överraskning. Jag köpte även en burk kebabkrydda och kryddade på lite extra när jag stekte köttet.

6 port

1 kg finmald älg- eller nötfärs 1 msk malen spiskummin 3 rivna vitlöksklyftor 1 ägg 2 msk grovmalen svartpeppar 2 tsk salt 2 msk lökpulver

Kebabsås 1 burk creme fraiche 2 rivna vitlöksklyftor 1 nypa salt 1 krm svartpeppar 1 tsk paprikapulver Blanda alla ingredienser i en skål, låt stå och dra ett tag.

Röd kebabsås 500 g krossade tomater 1 finhackad gul lök 2 msk tomatpuré 1 tärning grönsaksbuljong 1 dl vatten 1/2 tsk svartpeppar 1 nypa socker 1/2 tsk malen spiskummin Fint hackad färsk chili efter smak

Häll tomatkrosset i en kastrull och tillsätt lök, tomatpuré, vatten och buljongtärningen. Koka upp och krydda med svartpeppar, socker och spiskummin. Sjud i 20 minuter och lägg i chilin på slutet.

Ställ i ordning kebaben dagen innan. Blanda alla kryddor och vitlök med ägget i en bunke, och blanda sedan i köttfärsen. Knåda till en jämn smet. Forma köttfärsen till en rulle utan håligheter och slå in i minst två lager aluminiumfolie. Ändarna på rullen ska vara öppen så att vätska och fett kan rinna ut. Placera rullen på ett ugnsgaller med en plåt under.

Ugnsbaka i 3,5 timme på 100 grader. Stäng av värmen och låt rullen ligga kvar och svalna i en halvtimme. Ta sen ut kebabrullen och låt den svalna helt, förvaras i kyl över natten. Rullen skärs sedan i tunna skivor, stek skivorna i smör och lite rapsolja i omgångar. Servera med pepperoni, sallad, tomater, lök, majs, pitabröd eller tunnbröd samt såserna.

2: Pastasås med älgfärs

Testa att variera din vanliga köttfärssås med denna gjord på älgfärs, svamp och palsternacka. Servera med bandspagetti och riven parmesanost till. Hoppas att ni tycker som mig, gott.

4 port.

1 stor burk skivade champinjoner eller 1 tråg färska champinjoner

1 stor gul lök

1 riven vitlöksklyfta

1 palsternacka

500 gram älgfärs

3 -4 dl grädde

2 msk senap gärna dijon

1 – 2 tsk timjan

1 msk koncentrerad viltfond

Salt och malen vitpeppar

Väljer du färska champinjoner ansa svampen och skär den i mindre delar eller skivor, skala och grovhacka löken, riv vitlöken, skala och riv palsternackan grovt. Bryn svamp, lök, purjolök och palsternacka i en rymlig gryta. Bryn färsen i smör under tiden i en stekpanna. Krydda med salt, vitpeppar och timjan. Häll färsen över svampblandningen i grytan, rör i grädde, senap och fond. Blanda om och låt grytan puttra på svag värme under lock i cirka 10 till 15 minuter. Smaka av, strö lite hackad persilja eller färsk timjan över.

3: Sjömansgryta

Denna gryta görs ofta på innanlår skurit i skivor nu hade jag inget innanlår kvar och tänkte därför att jag testar med köttfärs. Testet blev lyckat och godare blev det dagen efter när grytan fått vila.

4 port.

1 kg mjölig potatis

1 gul lök

1 liten purjolök

500g älgfärs

1 köttbuljongtärning

1 msk viltfond

1 dl vatten

3 msk tomatpuré

1 flaska ljus öl (33cl)

3 lagerblad

Salt och vitpeppar

Oregano

Stek köttfärsen i smör. Skala och skiva potatis och lökarna i ganska tjocka skivor. Varva potatis, lök och den stekta älgfärsen i en gryta. Krydda med salt och peppar mellan lagren. Koka upp buljongtärningen i vattnet och tillsätt fond, tomatpuré, öl och lagerblad. Häll sedan detta över potatis- och färslagren. Lägg på ett lock och låt småkoka i tills potatisen känns mjuk ca. 25minuter. Strö oregano över grytan och servera smörgåsgurka.

4: Långbakat rimmat fläsk med rotsaker och potatis

Detta tar lite tid 3-4 timmar men värt det. Jag brukar inte göra någon sås till men skulle jag välja att göra en skulle det nog få bli en mild vitlökssås gjord på creme fraiche och lite riven vitlök.

4 port.

8 hg rimmat sidfläsk i bit

1 dl grillolja (jag brukar ta Caj P orginal)

1 tsk honung

1 tsk mald ingefära

6 hg potatis

Salt

Lite rapsolja

4 morötter

2 palsternackor

2 rödbetor

1 röd lök

Lite rapsolja

Ställ ugnen på 120° C. Lägg sidfläsket i en ugnsform. Blanda grillolja med honung och ingefära. Pensla fläsket med kryddblandningen och sätt in mitt i ugnen. När innertempen på fläsket är 70 grader ta ut formen ur ugnen. Lägg potatis som du har skurit i halvor på den ena av fläsksidan och den skurna rotsakerna på den andra sidan.

Slå lite rapsolja över potatis och grönsaker toppa med lite salt. Ställ in formen i ugnen igen. När fläsket har en innertemp på 80 gr. höj värmen till 200 gr. Nu kan man lägg lite smörpapper över fläsket så det inte blir bränt. När innertemperaturen på fläsket är 90 gr är det klart. Känns potatisen och rotsakerna hårda kan man lyft ur fläsket och låta de övriga ingredienserna bli klar. Skiva fläsket och lägg tillbaka det i formen innan det skall serveras.

5: Picklad chili

Gott till tacos. Blir ganska starkt så använd med försiktighet.

1 dl ättika 24%

1 ½ dl strösocker

3 dl vatten

10 st gröna chili

1 tsk gula eller bruna senapsfrön

Diska burken ordentligt. Skär chilin i skivor och varva dem med senapsfröna i burken. Koka upp ättika, socker och vatten och häll detta över chilin och senapsfröna i burken. Skruva på locket och låt det svalna. Förvara i kylen tills det är dags att äta och njuta

6: Krämbullar med äpplen

Här kan man välja två olika sätt att pensla bullarna. Det första är att pensla de bullar man skall äta samma dag med smält smör och sedan doppa dem i strösocker, de bullar som inte skall ätas samma dag fryser man in och penslas med smör och doppas i socker när de har tinat och skall avnjutas. Det andra sättet är pensla bullar före gräddning med uppvispat ägg och pudra sedan lite florsocker över innan de skall ätas.

125 gr smör

5 dl mjölk

1 dl strösocker

2-3 tsk malen kardemumma

½ tsk salt

12 – 13 dl vetemjöl

Vaniljkräm

3 ½ dl mjölk

½ dl strösocker

½ dl maizenamjöl

1 msk smör

3 äggulor

1 msk vaniljsocker

2 äpplen

Smält smöret och tillsätt mjölken, värm till 37 gr. Smula ner jästen i en bunke och lös upp den i degvätskan. Tillsätt socker, salt och kardemumma, rör om. Tillsätt mjölet, spar 1 dl till utbaket. Låt jäsa 45 min. Passa på och gör vaniljkrämen nu. Vill du inte göra egen så går det bra att göra med marsanpulver.

Vispa samman mjölk, socker, maizena, smör och äggulor. Låt sjuda under omrörning tills det blir som en kräm. Lyft bort från plattan och smaksätt med vaniljsocker. Låt svalna.

Ta upp degen på bakbordet och arbeta ut den till en lång rulle. Dela rullen i 24 bitar och arbeta dem till runda bollar. Lägg 12 st. på vardera plåten och låt jäsa 30 min.

Skala och kärna ur äpplen, skär i klyftor. Gör nu en riktig grop i bullarna och fyll på med vaniljkrämen och stoppa i äppelklyftorna. Låt jäsa 10 min.

Om du väljer att pensla med ägg så gör det nu. Grädda i mitten av ugnen 10 min. på 225 gr.