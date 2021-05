Lailas mat: Rabarberspecial

Tro det eller ej, men rabarbern är inte av frukt eller bärsläktet nej den hör till grönsakssläktet. Ursprunget är Ryssland, Mongoliet samt Kina. Det är en växt med mycket gamla anor och det sägs att den har odlats i över 5000 år. Ett av användningsområdena har varit medicin, den torkades och maldes. Pulvret användes sedan bland annat mot förstoppning.

På 1600-talet kom rabarbern till Sverige och när sockret började bli billigt på 1800-talet så började man ha med rabarbern i efterrätter. Innan åt man den gärna rå som tillbehör till kött och kryddad med lite salt och peppar.

Det sägs att det finns mer än 100 olika sorter av rabarber. Den vanligaste sorten i våra trädgårdar heter ”Victoria” och är en gammal klassisk sort som har sitt ursprung i England. Den är tidig och har en kraftig smak och dessutom ger den hög avkastning.

Gammalt tillbaka sa man att efter midsommar så skördar man inte rabarbern längre, förmodligen för att ju grövre stammarna är ju mer oxalsyra är det i den. Detta ämne kan orsaka hälsoproblem bland annat i form av njursten, så skörda endast de späda stammarna av rabarbern. Skall du plantera en ny rabarber så fråga efter en sort som har lågt oxalsyra innehåll. Man har odlat fram sorter som innehåller mindre av mängd av denna syra i dag än de gamla sorterna som finns i många av våra trädgårdar.

Rabarber som livsmedel då? Den har ett lågt innehåll av kalorier – 19 kcal på 100gr. C-vitaminhalten är hög 13 gram på 100gram och just detta gjorde rabarbern populär under andra världskriget då fruktimporten var mycket begränsad. Det finns andra vitaminer och mineraler men inte i så höga mängder, det är just C vitaminet som sticker ut näringsmässigt.

Det går alldeles utmärkt att frysa in rabarbern. Skär bort blad och änden, skölj och torka av. Skär i lagom stora bitar och paketera i fryspåsar. Hållbarhet i frysen för rabarber är 10 – 12 månader.

OBS! Tillaga aldrig rabarber eller annat syrligt i kärl av aluminium, syran gör att aluminium fälls ut i det som tillagas. Kan göra skada på vår hälsa i stora mängder.

Så denna gång är recepten en hyllning till rabarbern, en mycket god rabarberkaka, chutney, sylt, glaze och saft. Jag hoppar över de vanligaste sätten att ta tillvara på rabarbern som kräm, soppa och paj. Det tror jag att många av er har recept på. Så nu vill jag önska er alla en skön försommar.

Ha det så gott. Laila

Rabarberchutney

För oss som gillar en smak av Indien. Jättegod till ost. Jag brukar blanda lite chutney med creme fraiche, det blir jättegott till stekt eller grillat kött.

500 g skivad rabarber

2 rödlökar skivade

1 ½ msk ättika 24%

¾ dl vatten

5 dl socker

1 msk mald ingefära eller 2 msk färsk och riven

1 ½ msk curry

2 tsk salt

½ röd chili färsk och hackad eller 1 tsk mellan malen svartpeppar

Låt rabarber, rödlök, ättika och vatten sjuda i ca 10 minuter. Lägg i övriga ingredienser och låt sjuda ihop på svag värme i 30 minuter. Rör om då och då så det inte bränner fast. Tappa upp väl rengjorda burkar. Förvara i kylen. Hållbarhet i kylen någon månad.

Rabarbersylt

Testa en klick till vaniljglass och färska jordgubbar, sommar på ett fat. Vill du använda den som dessertsås späd med lite vatten.

1 kg rabarber

3/4 dl vatten

2 tsk malen kardemumma

½ vaniljstång

1 kg syltsocker

Putsa och skölj rabarbern och skär i ca 1 cm breda bitar. Koka upp vatten, rabarber och kardemumma samt vaniljstången. Dela först stången på mitten och skrapa ner fröna i sylten. Låt stången sedan koka med. Dämpa värmen och sjuda i ca 10 minuter. Känns det för tjockt tillsätt lite mer vatten. Rör ner syltsocker och koka under omrörning, 3–5 minuter. Plocka upp vaniljstången ur grytan. Häll upp på väl rengjorda burkar och sätt genast på locken.

Rabarberglaze

Kryddstarkt och gott. Passar jättebra till grillat fläskkött.

1 msk smör

150 gr rabarber

½ röd chilifrukt, finhackad

0,75 dl ljust muscovadosocker

1 msk riven färsk ingefära

1 riven vitlöksklyfta

1 msk japansk soja

½ dl vatten

1 tsk svartpeppar

Finhacka rabarbern och stek den långsamt i smör tillsammans med chilin tills den börjar lösa upp sig. Tillsätt övriga ingredienser och koka ihop till en jämn och lite trögflytande glaze.

Pensla köttet med glazen i omgångar när du vänder köttet, lite i taget. Grillytan på köttet ska bli lite klibbig och lite krispig med söt smak.

Rabarberkaka med mandelmassa

Farinsockret ger en mycket god smak och en fin färg till kakan. Servera med vaniljglass och kanske lite rabarbersylt.

3 -4 stjälkar rabarber

150g rumsvarmt smör

2 dl farinsocker

3 ägg

120g mandelmassa

4 dl vetemjöl

2½ tsk bakpulver

1½ tsk vaniljsocker

1 dl mjölk

Ev. flagade mandel

Florsocker

Ugn 175 gr.

Smörj och bröa en form ca 24 cm. Skölj och skär rabarberstjälkarna i mindre bitar. Riv mandelmassan grovt på rivjärnet. Vispa farinsocker och smör pösigt med elvisp. Rör ner äggen, ett i taget och sedan den rivna mandelmassan. Blanda mjöl, bakpulver och vaniljsocker och rör ned det i smeten. Rör ner mjölken och sist rabarberbitarna. Häll smeten i formen och strö ev. mandelspån över kakan och grädda i mitten av ugnen ca 45 minuter. När kakan svalnat pudra florsocker över den.

Rabarbersaft

Jag behåller skalen kvar på rabarbern för att få den fina röda färgen. Saften blir inte så koncentrerad så snåla inte med mängden saft när du skall späda den.

1 kg rabarber

1 ½ l vatten

5 dl socker

2 dl pressad citron

Skalet från 2 citroner

Ansa och skiva rabarbern, låt skalet vara kvar för färgens skull. Tvätta av citronerna och skala dem, ta inte med det vita på citronen då kan det bli beskt, pressa sedan citronerna. Blanda nu alla ingredienser i en kastrull. Koka upp och låt det sjuda ca.15 min. Sila av saften i en silduk. Tappa upp på väl rengjorda varma flaskor. Förvara saften svalt.

Kardemummaskorpor

Ett måste nästan till saften, rabarbersaft och kardemummaskorpor det är sommarfika det.

Ugn 225 gr. gräddning

Ugn 100 gr. torkning av skorporna

25 gr jäst

125 gr smör

2 ½ dl mjölk

½ tsk salt

½ dl socker

2 tsk malen kardemumma

7 ½ dl vetemjöl

Smula jästen i bunke. Smält smöret och tillsätt mjölken värm tills det är fingervarmt (37 gr). Häll detta över jästen och rör tills jästen löst upp sig. Tillsätt salt, socker och kardemumma rör om. Arbeta in mjölet i degen, jag brukar spara 1 dl vetemjöl till utbakningen. Låt nu degen jäsa 45 min. Baka ut 2 längder och lägg på en plåt. Jäs 30 min. Grädda bröden i mitten av ugnen ca.15 min.

Låt nu längderna svalna. Skär längder längs med först och skär sedan upp längden i skivor. Lägg på en plåt med snittytan uppåt och rosta dem på 225 gr till skorporna har fått lite färg. Ta ut plåten och sänk värmen till 100 gr och sätt in plåten igen i mitten av ugnen och låt skorporna torka någon timme. Det är bra att öppna luckan någon gång under tiden för att få ut fukten. Förvaras i lufttät burk.