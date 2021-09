Lailas mat: Röda vinbär – ett bär i skymundan

Vilket näringsvärde har då dessa bär? Röda vinbär innehåller massor med C – vitamin, nästan lika mycket som svarta vinbär. Just detta gör att jag tar med ett recept på råsaft av röda vinbär som passar bra att frysa in för att sedan när vinter kommer kunna använda den som måltidsdryck. Kalium finns det även en del av och det sägs vara bra för hjärtat och blodtrycket.

Till vad kan man använda dessa bär?

Ja användningsområdena är många, något som kan vara bra att komma ihåg är att röda vinbär är ganska syrliga och passar bra att blanda med ett sötare bär exempelvis jordgubbar och hallon. Jag har kokat saft på lika delar av hallon och röda vinbär och det smakar som hallonsaft. Detta för att jag tycker det är lite lyxigt att koka saft på enbart hallon. Annat man kan använda bären till är gelé, råsaft/saft, marmelad, sylt, curd, torka dem och givetvis kan man ha dem när man bakar mjuka kakor. För den som vill koka gelé så är det viktigt att koka den innan bären blir för mogna för att kunna ta tillvara på det pektin som finns naturligt i bären. Väntar man för länge med gelé koket får man tillsätt pektin (finns att köpa i livsmedelsbutiker) När man kokar gelé så kan man testa på följande sätt för att se om den kommer att stelna.

Geléprov: Kyl ett fat i frysen. Häll upp lite av den heta saften på fatet och gör en ränna med en sked. Om gelén inte flyter ihop igen är det färdigkokt. Koka annars 3-5 minuter till. Är gelén fortfarande för löst kan den kokas om samt stadgas med lite extra pektin.

Hur är det med hållbarheten för röda vinbär?

I frysen håller de minst i 12 månader och det går bra att även frysa in dem hela klasar. De gånger jag fryst in röda vinbär så har jag plockat dem dagar då det är torrt och soligt. Jag repar av dem från klasarna direkt ner i en fryspåse. Sedan försöker jag försiktigt suga ut den luft som är kvar i påsen och sedan försluter jag den. Hållbarheten på bären ökar ju mindre luft som finns i påsen.

Skall man sedan förvara saft, sylt och gelé i glasflaskor och glasburkar så är det mycket viktigt att göra ren dem ordentligt innan man tappar upp det man tillagat. Jag brukar diska dem i riktigt varmt vatten och sedan sköljer jag ordentligt. Sedan in i ugnen på 100 till 110 grader en 30 minuter. Förvara sedan konserverna i svalt utrymme.

Hoppas nu att något av dessa recept lockar er till att använda lite mer röda vinbär men spara även lite bär till fåglarna.

Ha det så gott.

Saft med hallonsmak

Tro det eller ej, men man kan tro att detta är saft på enbart hallon.

5 dl vatten

500 g röda vinbär

500 g hallon

400 g strösocker

Koka upp vattnet. Lägg i bären och koka ca 10 min under lock. Mosa bären mot kastrullens kant. Häll upp koket i en silställning och sila av saften. Häll saften i en kastrull och koka upp den och rör sedan i sockret. Koka upp på nytt och koka tills sockret har smält. Skumma väl och häll upp saften på varma och väl rengjorda flaskor

Rödvinbärskaka med kokos.

Bryn gärna smöret lite grann, kakan får då lite smak av kola och nötter. Servera kakan med lite lättvispad grädde.

75 g smör

3 ägg

2 dl strösocker

2 tsk vaniljsocker

3 dl vetemjöl

1 tsk bakpulver

2 dl röda vinbär

1 dl kokos

50 gr riven mandelmassa

Ugn 200 gr. Smörj en rund form med löstagbar kant, ca 22 cm i diameter, och strö med kokos. Smält smöret i en kastrull lyft bort från plattan och tillsätt ägg, socker, vaniljsocker och mjöl blandat med bakpulvret. Blanda om till en jämn smet. Häll smeten i formen. Strö över bär och mandelmassan. Grädda kakan i nedre delen av ugnen ca 25 min. Den ska bli lätt brun på ovansidan. Kakan bör svalna innan den lossas från formen. Pudra över lite florsockret.

Rödvinbärssås till stekt kött.

Passar jättebra till stekt karré eller fläskkotletter. Jag skall testa att tillsätta lite timjan nästa gång jag tror att det ska funka till älgkött.

½ msk smör

1 schalottenlök

1 dl röda vinbär

2 ½ msk råsocker

1 ½ dl vitt vin

1 dl vatten

1 msk konc kalvfond

1 tsk majsstärkelse (Maizena)

1 krm salt

Hacka löken och fräs den i smör i en kastrull utan att den tar färg, ca 1 min. Lägg i vinbär och socker, fräs tills sockret löst sig ca 1 min. Tillsätt vin, vatten och kalvfond och låt såsen koka utan lock ca 3 min. Sila såsen genom en finmaskig sil och red såsen med majsstärkelse utrörd i lite kallt vatten. Smaka eventuellt av med salt. Lägg i några extra röda vinbär vid servering.

Rårörd rödvinbärssaft

Rårörd saft bör man frysa in för att undvika att den jäser eller möglar. Detta för att man inte har hettat upp saften och då kan skadliga svampar börja växa till sig.

1 kg röda vinbär

1 ekologisk citron

1 liter vatten

4-6 dl socker

Mixa de röda vinbären. Pressa citronen och tillsätt detta. Sist rörs vattnet i. Låt detta stå i kylen ett dygn. Sila saften genom en silduk. Rör ner önskad mängd socker och rör om tills det har löst upp. Tappa upp i plastflaskor och frys in den saft som inte skall användas på en gång. Späd med lite vatten vid servering.

Rödvinbärsgelé

Jag hade ett paket gele´ socker hemma och kollade lite på recepten som stod på paketet. Testade receptet och blev nöjd. I detta recept behövs inte gele´ provet göras.

1/2 kg röda vinbär

1 dl vatten

2 dl avrunnen saft

2 dl Dansukker Gelésocker Multi

Koka bär och vatten i en gryta under lock i ca 15 minuter. Sila bären från saften. Blanda saft och gelésocker i en kastrull och låt koka i 1/2– 1 minut. Häll upp på varma, väl rengjorda glas.

Rödvinbärscurd.

Curd är en fyllig kräm med en otroligt fin färg, passar bra till bakverk och till scones.

450 gram rensade röda vinbär

0,5 dl vatten

1 dl strösocker

50 gram kallt smör

2 äggulor

3 msk maizena

Lägg vinbär och vatten i en kastrull och låt det koka upp. Låt koka tills bären gått sönder, ca 5 minuter. Häll upp i ett durkslag och sila bort skal och kärnor. Häll upp saften i en kastrull och tillsätt socker och smör och låt det hela koka upp under varsamt omrörning. Lyft bort kastrullen från plattan, låt blandningen svalna något. Vispa ner maizena under omrörning och rör sen ner äggulorna. Sätt tillbaka kastrullen på plattan och låt curden sjuda tills den tjocknar. Rör hela tiden. Häll upp i burk med lock och låt den svalna. Håller i ca 2 veckor i kylen.

Röd vinbärsmarmelad med kardemumma och vanilj

Första gången som jag gjort marmelad med röda vinbär och det blir ej den sista. Vanilj och kardemumma passar så bra ihop med vinbären.

1,5 l röda vinbär

½ dl vatten

1 msk kardemumma

1 msk vaniljpulver( eller 2 msk vaniljsocker)

5 dl syltsocker

Rensa vinbären noga och koka upp tillsammans med vatten, vaniljpulver, kardemumma och hälften av sockret i en tjockbottnad kastrull. Koka i cirka 5 minuter på medelvärme. Rör ner resten av sockret och koka upp allt ordentligt i cirka 3 minuter. Ta bort marmeladen från värmen och låt stå i cirka 10 minuter. Skumma av och häll på väl rengjorda och varma glasburkar. Förslut genast med lock.

Engelska scones

Nybakade och varma tillsammans med marmeladen och curden samt en smakrik ost, jag säger bara mums!

8 st

4 dl vetemjöl

½ tsk salt

1 tsk vaniljsocker

1 ½ tsk bakpulver

50 gr rumsvarmt smör

1 dl mjölk

1 dl grädde

Ugn 225 gr.

Blanda alla torra ingredienser i en bunke. Skär smöret i mindre bitar och nyp in det i mjölblandningen. Tillsätt mjölk och grädde och arbeta ihop till en deg. Kavla ut på mjölat bakbord, kakan bör vara ca 2cm tjock. Ta ut 8 rundlar och lägg på en bakplåtspappersklädd plåt. Grädda 8 -10 min.