Ebba Andersson och Oskar Svensson segrade på Storhogna – drygt 2 100 startade i vårsolen

Oron över en sen påsk förbyttes i glädje för arrangörerna av Åk en mil - vinn en bil. När en halvtimme återstod av efteranmälningstiden hade 2 106 åkare anmält sig.

– Det är rekord. Första året nådde vi 2 000 åkare vilket vi satt som tak, efter det har det varit några hundra under, berättar tävlingsledaren Thomas Wassberg.

Deltagarna bjöds på fina spår och fantastisk vårsol, ren skidpropaganda och det mesta talar för att det inte kommer att bli svårt att locka många åkare även i fortsättningen. Under nästan två timmar startade en strid ström av allt från knattar och knattor till elit, motionärer, unga äldre och riktiga veteraner. En mil på fjället i vårsolen klarar alla.

– Vi var ju lite oroliga över att påsken är så sen i år. Men när det kom några dagar med rejält snöfall i början av mars blev det lugnt. Vi har gott om snö kvar och spåren är bra, konstaterade Wassberg trots att termometern pekade på 12 plusgrader i skuggan.

Elitfältet var riktigt slagkraftigt i år. På herrsidan blev det en kamp in på upploppet mellan fem åkare och på spurtrakan var det Johan Häggström som hade greppet länge men Oskar Svensson tajmade in målgången fantastiskt och fick en fot före in i mål. Trea blev unge Fredrik Andersson som höll Oskar Kardin och Max Novak närmast bakom sig.

Daniel Rikardsson, Viktor Thorn, Calle Halvarsson samt fjolårsvinnaren Teodor Peterson och många fler namnkunniga åkare fanns också i fältet.

På damsidan hoppades många på en tuff duell mellan Sollefteåtjejerna Ebba Andersson och Frida Karlsson vilka gjort succé i landslaget den här säsongen. Nu valde Frida att inte köra för fullt i loppet och trots att Ida Ingemarsdotter, Evelina Settlin, Lina Korsgren med flera fanns på startlinjen så blev det ingen riktigt match för Ebba som hade nästan en minut tillgodo på Settlin som blev tvåa och Korsgren som blev trea.