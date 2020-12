Läsartext: Jul på nytt sätt i Funäsfjällen

Vill skriva och berätta lite om kyrkan i byn med julen för dörren och coronapandemin som en verklighet vi alla måste förhålla oss till. Här i Funäsfjällen har vi upplevt både oro och hopp under året som gått. Oro över vinterturismen, som sedan visade sig fungera bra och säkert. Hoppfullheten som fyllde oss fjällfolk under sommaren då det kändes som om allt var på väg att normaliseras och att vi alla kunde hämta in det vi förlorat under vintern och våren.

I kyrkan har ingenting varit sig likt; nationellt har det varit allt ifrån stänga igen helt och hållet, till nästan business as usual. I Funäsfjällen var vi snabbt på banan med att vara invånarna till hjälp och stöd. Vi håller fortfarande på att handla till 70-plussare och finnas där för samtal och stöd. Barn- och ungdomsverksamheten har varit igång så länge det har varit i linje med folkhälsomyndighetens rekommendationer men nu är så gott som alla grupper inställda.

När vi började planera för julen gjorde vi det med 50-personersgränsen i åtanke. I dagarna kom beskedet om max åtta personer. Detta medan vi arbetslaget här i fjällen ÄLSKAR JUL! Det kan inte bli för mycket glitter, julsång eller för många julkrubbor. Vi ser, både i verkligheten i sociala medier, att människor är både trötta och ledsna. Att vi alla till mans känner besvikelse över den jul som inte blir som vanligt.

Vad gör vi då som kyrka? Vad är vår uppgift? Vad har vi gjort under 2000 år? Jo, vi finns där mitt i. Genom historien, genom krig, pest och hungersnöd, har kyrkan funnits där, på ena eller andra sättet. Vi bestämde oss för att ingen pandemi i världen kan hindra oss från att vara kyrka. Så fram med julbelysning, glitter och krubbor. Fram med våra finaste musiker, duktigaste kyrkoarbetare och drivna ideella – för här ska det firas jul!

Vi kommer att dela ut en kombinerad julklapp/födelsedagspresent till alla de äldre som fyllt jämt under året. Vi kommer att sjunga in julen utomhus utanför vårt äldreboende så att de gamla bara behöver öppna fönstret. Vi kommer att livesända meditationspass på vår facebooksida ”Svenska kyrkan i Funäsfjällen”. Vi kommer att överraska fjällfolket med någon form av flashmob för att muntra upp och sprida glädje. Vi kommer att sända alla julens gudstjänster live från alla våra kyrkor och kapell.

Beatrice Vall