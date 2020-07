Obducenterna spelar på Logpunken i Linsellsjön - TH sänder live

På söndagen släppte Obducenterna den egenkomponerade låten Rallarevisa, och spelar på lördag på den återkommande egna festivalen, Logpunken 31 i Linsellsjön. Enligt Covid-19 reglerna kan maximalt 50 personer komma, och de biljetterna är sedan länge fullbokade. Resten är välkomna att titta på TH:s livesändning klockan 18:00 på fredag, i en insatt extrakonsert med lokal publik i logen.

Här kan du höra Obducenternas nya låt Rallarevisa.

Låten Rallarevisa är en dikt av Ruben Nilsson från 30-talet, och Obducenterna har tonsatt den och spelat in den som en hyllning till rallaren Klas Hamrén, som bland annat var med och byggde järnvägsbron i Sveg. Han är morfars far till Lasse och Bosse Johansson, två av bandmedlemmarna, och var också en av dem som byggde den nu nedlagda Hedebanan.

– Låten Rallarevisa handlar om rallare på inlandsbanan, och är en uppföljning till låten Över Överberg, säger Lasse Johansson.

Låten har tidigare getts ut av Fred Åkerström, men Obducenterna har skrivit ny musik till den för att passa bandet, en logpunkversion.

På TH:s livesändning på fredag blir det helt säkert låtar som handlar om Härjedalen, men kanske också någon punkklassiker av Sex pistols.

– Det kommer att bli mest de egna låtarna i sändningen. Nu under Covid-19 epidemin har vi ställt in ett antal större spelningar, och passat på att gå in i studion istället, och skramlat fram fyra nya låtar här under våren. Som vanligt handlar de mest om hembygden och Härjedalen. Men nån Sex Pistols- låt kan förstås slinka med, säger Lasse Johansson.

Bandet vill påminna om att det är fullbokat, och uppmanar att endast de som har biljetter kommer till Linsellsjön.

