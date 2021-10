Ökad vandring ger ökat slitage – nu rustas leder i Vemdalen

Stigen till Fallmoran från Ripfjället är inte helt lättvandrad, det är stenigt och på sina ställen blött, och regniga dagar kan det vara halt och slipprigt. Men vandringen genom den höstgula fjällbjörkskogen har sin belöning. Vid det nedre fallet trycker sig ån fram genom en spricka och faller ner i en lugn pool, omgiven av branta klippsidor. Platsen inbjuder till att sitta ner, ta en fika och njuta av omgivningarna.

Att många av besökarna i Vemdalsområdet vill uppleva fallet är inte svårt att förstå.

– Vi betar av de fem vattenfallen. Förra året var vi vid Fättjeåfallet och Sångbäcksfallet, nu tar vi det här, berättar Alexander Jansson från Lidingö, som gått fram till Fallmoran tillsammans med sin mor Marie Jansson, och minstingen Cleo Jansson i ryggsäcken.

– Det är fint att ha ett mål när man är ute och vandrar.

Just Fallmoran tar man sig till från flera håll. Leden från Storhogna är vältrafikerad.

– Det märks på stigen, och vi ser det på flera håll här runtomkring. Bara nu under sommaren är det stor skillnad, man ser att det är många som vandrat här och att det har blivit ett stort slitage på naturen, säger Magnus Larsson, projektledare för ”Tur och vandringsleder i Vemdalen”.

Det är destination Vemdalen som sökt och fått totalt 3,2 miljoner, mest från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (2,4 milj.) för att rusta vandringslederna, bland annat de som går fram till Fallmoran. Regionen bidrar med 400 000 kronor samt att det tillkommer andra bidrag och medel.

Under sommaren har två anställda i projektet bland annat byggt nya spångar fram till fallen, längs leden som går från Ripfjället. Flera hundra meter virke över den blöta terrängen längs Röjån underlättar vandringen.

– I projektet ingår också att vi ska rusta flera raststugor, bland annat blir det en helt ny raststuga uppe vid Jaktstugan. Virket i en av väggarna där är ruttet, säger Magnus Larsson.

Det är 16 leder som ska rustas, på sammanlagt cirka tolv mil, däribland tre kilometer spång som är murken och trasig och ska bytas ut. Lederna går över privata marker och att det krävs en upprustning är något som destinationen fått till sig från markägare, näringsidkare, ortsbor och inte minst besökare, som upplevt att det varit slitage, trasigt och bitvis svårvandrat.

– Vi kan ju inte anpassa hur mycket som helst, det är ju den här terrängen som fjällen bjuder på. Men detta med spångar är viktigt för att minska slitaget. Vi tittar också på vissa partier där det är brant och otillgängligt, kanske ska vi grusa på vissa ställen eller bygga trappor av sten som finns i området, för att göra det lättare att ta sig fram, säger Magnus Larsson.

Projektet spänner över en tvåårsperiod och omfattar även att ta fram förslag på en långsiktig finansiering. Lederna i Vemdalen får varken statligt eller kommunalt stöd.

– Det är en väldigt viktig del i projektet. Ett basunderhåll av lederna och stugorna är beräknat till 1,3 miljon kronor per år. Här har styrelsen för destinationen fattat ett beslut om att höja delägaravgifterna för att finansiera merparten av underhållet. Ytterligare medel behövs, då kanske i form av crowd funding, att de som använder lederna är med och betalar, säger Magnus Larsson och poängterar att 1,3 miljoner handlar om ett basunderhåll.

– Ska vi fortsätta utveckla lederna efter projektet behövs det mer pengar.

För projektledaren är det viktigt att ha med sig markägare och andra intresserade i området. Mycket kunskap och många av idéerna kring hur arbetet med leder kan utvecklas finns redan, menar han.

– En stor del av det jag gör handlar om att lyssna, ta in idéer och sammanställa. De förslag jag sedan kommer med kommer att grundas på de förslag jag får in. Vi ser att vandring har blivit något som drar människor hit till Vemdalen under sommartid och det är en utveckling som vi räknar med kommer att fortsätta. Och det gagnar turismen i området och alla som är sysselsatta med den, säger Magnus Larsson.