Redaktionsruta: Möten som ger perspektiv

När jag började jobba som reporter, 2005, gick jag i spinn av att träffa och prata med så många entusiaster, sakkunniga och människor som brann för en specifik sak. Under de första året ville jag jobba med allt det som de jag träffade jobbade med (hi hi).

Efter ett uppehåll från journalistiken är upplevelsen liknande. Alla möten med olika människor och inblickar jag får i sådant jag inte alltid vet så mycket om berikar, både i yrket och mig som människa. Grunden är såklart det arbete som ska göras men jag gläds också personligen åt att få mig till livs lite om allt möjligt, att upptäcka att finns mycket att lära och nya synvinklar att utforska.

Såklart kan det vara krångligt också, att få grepp om något man inte kan så mycket om och sedan förklara det så att det blir begripligt för andra... och helst utan att texten ska bli lång som en novell. Ibland är det klurigare än andra gånger, men varje gång har man lärt sig något.

Vissa möten stannar kvar lite längre än andra i ens system, det kan till och med vara möten som inte skett öga mot öga utan på telefon. Ett av dem är när jag pratade med 86-åriga Gun Mårtensson, som växte upp i Gunnars och i sommar har varit med på inspelning av dokumentären Fjällkvinnan. Att höra henne berätta om hur det var att leva där och ta hand om djur och fäbodvall på somrarna ger perspektiv. Hon tycker det gick hur bra som helst att växa upp utan el och vatten i en kran. För mig är det livet svårt att se framför mig när jag sitter på kontoret framför en dator, har mobilen på laddning och tar en paus för att trycka på kaffebryggaren.

