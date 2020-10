Redaktionsrutan: Därför är en prenumeration på TH bra!

1. En TH-prenumeration, antingen TH Komplett med papperstidningen, eller ett Plus Premium abonnemang för webb och mobil, ger tillgång till TH dygnet runt, året runt. Många av våra nyheter hamnar först på webben och har du TH-appen installerad kan du få en påminnelse varje gång det händer något nytt i Härjedalen. Du missar inget (Och vill man ta det lugnt så går funktionen att stänga av).

2. Du har tillgång till TH:s e-tidning i din dator eller mobiltelefon. Den prasslar inte alls lika skönt som en papperstidning men den kommer troget, även om halka, snö eller något annat stoppar distributionen.

3. Om du har det minsta intresse för något som händer utanför Härjedalen (jag förstår om chansen kanske är liten) så har du tillgång till en mängd olika systertidningar i koncernen. Vill du veta vad som händer i Sundsvall, Ljusdal, Örnsköldsvik eller Leksand? Med TH-inlogget kommer du åt lokaltidningarnas nyhetssajter, om du har Komplett eller Plus Premium.

Titta gärna in på redaktionen så hjälper vi dig. Eller surfa in på vår webb, www.tidningenharjedalen.se, och gå in på kundservice. Just nu gäller ett specialpris på 49 kronor per månad i tre månader, för nya prenumeranter.

Tack på förhand!

Mikael Andersson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Tidningen Härjedalen