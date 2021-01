Redaktionsrutan: Nyårslöften?

Jag är ingen stor vän av nyårslöften. Kanske mest för att jag alltid haft svårt att hålla dem. Bättre att ta året lite som det kommer. Hoppas på det bästa och göra vad man kan. Utveckling lite steg för steg, med sikte mot nya mål.

Samma får gälla för TH. Jag tror inte att det nya året kommer att innebära stora överraskningar för dig som läsare av Tidningen Härjedalen. Lite bättre, lite starkare, lite ännu mer viktig journalistik för oss som bor i och har intresse av Härjedalen, det ska vi kunna leverera. Steg för steg, lite i taget.

Grundsatsen ligger fast, oberoende journalistik om, av och för Härjedalen.

Om säger sig själv, TH handlar om Härjedalen, punkt. Allt för länge utarmades lokaljournalistiken, redaktioner las ner, journalister försvann och ersättes av centrala deskar som verkade över flera olika titlar hade ambitionen att berätta i princip allt. Våra egna nyheter om Härjedalen drunknade i ett flöde av oväsentligheter, åtminstone i ett härjedalskt perspektiv. Nya ägaren Bonniers satte stopp för det. Nu är det lokala i fokus för lokaljournalistiken och det är vi på TH oerhört tacksamma för. Det borde du också vara.

Av handlar om oss som jobbar på TH. Vi bor, lever och verkar i Härjedalen. Vi är lokala, rör oss i samhället och har någon slags koll på vad som händer och sker runt omkring oss. Vi har kontakter med folk. Vi finns här. I min värld är det en absolut förutsättning för att kunna göra bra lokaljournalistik.

För betyder att vi kostar på oss att vara lite lokalpatriotiska. Vi är inte härjedalsnationalister, vi tror oss inte vara förmer eller bättre. Men vi tror att det är lite bättre att leva i Härjedalen, jämfört med på många andra ställen. För de flesta. Och det speglas också i vad vi skriver om. Utan att vi för den skull blundar för problem, kritik, debatt och olika åsikter. Journalistik är också att skapa förutsättningar för förändring, att ge vetskap, kunskap och skapa möjlighet för medborgarna att reagera. En av grundpelarna i vår demokrati. Att vara för Härjedalen innebär också att vår journalistik faktiskt har gjort och fortsätter göra Härjedalen lite bättre, även om det sker med myrsteg.

Kanske någon tycker att det är att ta i, men jag tror på journalistiken. Annars skulle jag inte hålla på med det jag gör.

Oberoendet handlar om att vi skriver vad vi vill, inom ramarna för pressetikens gränser, utan att låta oss påverkas av andra aktörer i Härjedalen. Vi kan samarbete, sponsra, hjälpa till på olika sätt. Men det hindrar inte vår journalistik.

Till sist en liten uppmaning på det nya året. Fortsätt att skicka in insändare, debattartiklar, dikter, betraktelser, tips om vad som händer och sker. Enklast är att mejla till [email protected] Det går också bra att använda formulären för läsartext och insändare som finns på vår webb, www.tidningenharjedalen.se, under rubriken tipsa oss. Jag lovar inte att allt kommer med, men mycket av det som skickas in publiceras.

Inga direkta nyårslöften alltså från TH, mer än att vi lovar fortsätta det vi gör, oberoende journalistik om, av och för Härjedalen, och försöka göra det ännu lite bättre än i dag. Med hjälp av er läsare.

Med hopp om ett fint 2021!

Mikael Andersson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Tidningen Härjedalen