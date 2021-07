Redaktionsrutan: Sommartider hej hej!

Nu tar sommaren fart. Det brukar märkas även i mediebranschen även om den här tidens regeringskris knappast ger upphov till någon större nyhetstorka för tillfället. Men vänta bara, det politiska livet brukar gå ner på absolut lägsta sparlåga efter Almedalsveckan. I år sammanfaller ju den med en omröstning i riksdagen om statsministerposten. Jag tror, kanske möjligen en aning cyniskt, att även riksdagspolitiker vill ha lite semester och röstar igenom Löfven, så att det blir lite lugnt någon gång. Även journalister som bevakar det politiska livet och ledarskribenter lär pusta ut i såna fall, de vill ju också ha ledigt. Och alla måste de vila upp sig till hösten då budgeten för 2022 ska röstas igenom. Det lär braka igång igen till dess ...

På TH har vi också lite semester, men trots det är vi självklart bemannade hela sommaren. För vår del blir det ganska lite rikspolitik. Sommarveckorna brukar bjuda på en hel del konserter, teatrar, utomhusaktiviteter, härjedalingar som trivs i ledigheten, lite så. Aktiviteterna är ju fortfarande något begränsade och en del stora festligheter som brukar vara under sommaren ställdes in redan i våras. Men glädjande ändå är att saker och ting rullar igång så smått. Vi kan ta oss ut och träffas mer än under pandemivåren som varit och kanske törs man till och med ta någon i hand, eller krama om en människa! Käre tid, visst finns det saker man saknat mer än annat under coronatrycket.

Glömt inte att tipsa om oss om vad som händer och sker. Vi kan inte åka på allt men gör så mycket vi bara hinner med. Annars har du kanske själv en bild, en text eller varför inte en dikt som du vill dela med TH:s läsare? Skicka in!

Och ha en fortsatt fin sommar nu!