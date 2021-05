Samlar Lillhärdal under ett paraply – ny förening ska bli: ”motorn för utveckling i byn”

Under vårvintern har workshops hållits i Lillhärdal där målet varit att komma fram till vad som kan lyfta bygden. En rad förslag har stötts och blötts i positiv anda. En frukt av det hela är att en ny förening, med syfte att utveckla byn, ska bildas.

– Vi vill att föreningen ska vara motorn för utvecklingen i byn, där vi tillsammans med andra föreningar, företag och ideella krafter ska se till att Lillhärdal är en levande by. Vi vill också skapa trivsel för bybor och besökare, säger Hannah Risander som avslöjar att de sneglat på Järvsörådet som är en ideell förening och samlingskraft i den bygden.

Samarbeten mellan företag och föreningar, starkare vi-känsla och mycket annat finns att ta tag i. Enligt kommunen så finns ett 80-tal företag i Lillhärdalsbygden och för dessa planeras också ett nätverk.

Bland företagarna är det också positiva tongångar. Malin Andersson som tillsammans med maken Pär nyligen köpte fastigheten där äldreboendet Mobacka är inrymt, skriver under på att det råder en fin byanda.

– Vi ser riktigt ljust på framtiden här i Lillhärdal. Det finns ett fantastiskt driv och vi vill verkligen vara en del av utvecklingen, säger hon.

En start på arbetet för den nya föreningen är att skapa en hemsida där såväl bybor, företagare, föreningar och besökare ska kunna hitta det mesta.

– Om någon är nyfiken på Lillhärdal ska det finnas lättillgänglig information om aktiviteter, sevärdheter, boende och mycket annat, berättar Hannah Risander som tyvärr konstaterat att domännamnet lillhardal.se har registrerats av ett utomstående företag vilket gör att det kostar drygt 10 000 kronor att köpa.

– Just nu håller vi på att samla in information för att fylla sidan med. En spännande flik blir en om bybor. I undersökningarna vi gjort om vad vi är mest stolta över här i Lillhärdal så har det kommit fram att det är människorna som lever här. Under den fliken ska vi intervjua många spännande personligheter, gamla som unga, berättar Hannah.

Redan i sommar ska bybor och besökare få en möjlighet att veta mer om Lillhärdal. Då ska en upptäckartävling genomföras.

– Vi har inspirerats av Älvdalspasset och ska göra en Lillhärdalsvariant. Det går ut på att samla på olika upplevelser som man prickar av i passet. Det kan vara att besöka en speciell fäbod, att bada på en viss plats i Härjeån eller liknande, säger Hannah Risander för att ge några exempel på vad det kan innehålla.