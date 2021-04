Skidförbundet säger nej till läger – men träning är tillåtet: ”Svårt att pedagogiskt förklara”

Flera privata arrangörer och enligt uppgift till TH, även föreningar, bedriver lägerliknande träningsverksamhet för alpin skidåkning i Härjedalens skidbackar. Deltagarna träffas under flera dagar i sträck på olika platser och tränar. En av arrangörerna, Trysil Race Academy, poängterar att det bara handlar om själva träningen i backarna, boende och allt runt omkring måste deltagarna ordna själva.

Smittskyddsläkare Micael Widerström, på Region Jämtland Härjedalen, ser inga problem med själva skidåkningen, men oroas över hur deltagarna umgås och bor vid sidan av träningsdagarna.

Svenska skidförbundet skriver på sin hemsida att föreningslivet bör avstå från att arrangera eller delta i lägerverksamhet under rådande coronapandemi, men Tommy Eliasson Winter, chef för alpint och skicross på förbundet, ser samtidigt svårigheter i att pedagogiskt förklara detta för sina medlemmar.

– Backarna är ju öppna för skidåkning. Så vad är skillnaden om man åker dit som turist och åker skidor eller kör träning mellan käppar? Det är ju ingen skillnad i risken för smittspridning i själva backarna, säger han.

I början av säsongen gick förbundet ut till sina föreningar med en tydlig uppmaning om att inte åka på läger. Då var det fram för allt Norrbotten som hade snö, samtidigt som sjukvården var i ett pressat läge på grund av många sjuka i covid-19.

– Personal från vården i Norrbotten tog kontakt med oss och mer eller mindre bad oss uppmana folk att inte åka dit, vilket vi också gjorde. Men samtidigt är det svårt att förbjuda föreningar och andra att åka skidor, vi har inga möjligheter att kontrollera det eller att vidta några åtgärder, säger Tommy Eliasson Winter.

Svenska skidförbundet har ställt in alla sina egna läger under elitnivå och även sett en kraftig nedgång i aktivitetsrapporterna för alpin skidåkning, vilket tyder på att det varit betydligt mindre lägerverksamhet under säsongen, enligt Tommy Eliasson Winter.

– Vi har sett en nedgång med 25 procent av alla aktivitet under vintern 2020. Det vi varit tydliga med är att man måste undvika stora samlingar och att bo och äta tillsammans. Att man ska åka upp med sina närmaste och bo med dem. Detta med att åka på läger tillsammans som förening och bo och äta på samma ställe, det fungerar inte nu och jag har inte hört om att något sådant skulle förekomma, säger Tommy Eliasson Winter.

Smittskyddet i Jämtland Härjedalen oroas ändå över just det, att de som är på träningar bor och umgås tillsammans utanför tiden i backen. Din kommentar?

– Det handlar mycket om var och ens egen moral. Min uppfattning är ändå att våra medlemmar sköter sig väldigt bra och är noga med att minska alla risker för smittspridning.