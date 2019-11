Sofia gör filmdebut – i rollen som porrstjärna

– Det har varit läskigt, men jag är otroligt stolt över mig själv, säger Sofia Kappel, som spelar huvudrollen i Ninja Thybergs kommande film ”Jessica”.

Ninja Thyberg fick leta länge efter rätt person till huvudrollen i "Jessica", som är hennes debut som långfilmsregissör. Men till slut föll valet på Sofia Kappel, som kommit till en provspelning utan någon egentlig tanke på att kasta sig in i skådespeleriet.

– Jag hade inga planer alls på det, utan snubblade in på det. Men det känns bra, det är jätteroligt. Framför allt med den här rollen, jag har lärt mig så himla mycket och fått upp ögonen för en värld som jag inte hade någon aning om innan, säger 21-åriga Kappel.

”Jessica”, som har svensk biopremiär nästa år, handlar om en ung svensk tjej som reser till Los Angeles med drömmen om att bli nästa stora porrstjärna. Hon tar sig artistnamnet ”Bella Cherry”, skaffar en agent och flyttar in i ett hus tillsammans med andra tjejer från modellagenturen.

Efter intensiva inspelningar i Los Angeles förra hösten har filmteamet nyligen återsamlats i en sliten tegellänga på Lindholmen i Göteborg, där ett vitmålat rum i källaren tjänar som agenten Mikes (Jason Toler) kontor. Under en paus sitter Ninja Thyberg på golvet framför kameran och förklarar, ömsom på svenska, ömsom på engelska, för Kappel och Toler vad hon vill ha ut av den följande scenen.

Många av scenerna är till stor del improviserade.

– Jag är jättetaggad, men det är också lite märkligt. När vi spelade in förra året var jag i USA en ganska lång period innan vi började spela in, då var jag inne i tänket. Vi spelade in i ungefär sex veckor, då fastnar man lite i karaktären, eftersom vi improviserar så mycket så måste jag veta hur "Bella" skulle tänka, säger Sofia Kappel.

– Men vi mjukstartade lite i går, så man kommer snabbt in i det igen.

Hur har det varit att debutera i den här typen av roll?

– Det är klart att projektet på många sätt har varit väldigt omtumlande och det är en film som för mig är väldigt utlämnande. Jag får inte bara lämna ut en enorm del av vem jag är privat till min karaktär, utan jag är också fysiskt naken, säger Sofia Kappel.

– Men det är mycket Ninja och alla andra i teamet som har möjliggjort det. Jag har haft ett säkerhetsnät under hela inspelningen och vet att om jag har varit obekväm med något har det räckt att jag har sagt det.

Det är inte första gången som Ninja Thyberg har behandlat porrindustrin på film. "Jessica" är på många sätt en vidareutveckling av kortfilmen "Pleasure", som hon fick pris för på Cannes-festivalen 2013.

Sedan dess har Thyberg utforskat industrin i Los Angeles mer grundligt, bland annat genom att besöka olika porrfilmsinspelningar. Men det är inte sexskildringarna som står i fokus i "Jessica" utan det som händer bakom kulisserna, poängterar hon.

– Det är inget riktigt sex i filmen. Men det är inte heller sexet som är fokuset i filmen, utan det är det andra, det som man inte ser i en porrfilm, säger Thyberg.

– Det har varit väldigt viktigt att inget i den här filmen kommer att vara som en porrfilm.

Förutom Sofia Kappel består rollistan av personer som på ett eller annat sätt är eller har varit verksamma i porrindustrin själva. Jason Toler till exempel har _ som "Tee Reel" _ hundratals porrfilmer på meritlistan, även om han numera främst jobbar bland annat som just agent.

– Det jag älskar med den här filmen, det som Ninja gjort, är att hon verkligen har gjort sin research, säger han.

– Det är så många gånger annars som filmer om porrindustrin handlar om att exploatera eller chocka. Den här filmen är inte så stereotyp, utan det skildras på ett realistiskt sätt.

Jens Bornemann

Fakta: Ninja Thyberg

Född: 1984

Utbildning: Gick ut filmregilinjen vid Stockholms dramatiska högskola 2015 och har tidigare bland annat gått Fridhems folkhögskolas filmutbildning.

Meriter: Kortfilmen "Pleasure" blev som enda svenska film utvald att tävla i Cannes 2013. Filmen tävlade i sidosektionen Kritikerveckan och belönades med Canal+ Award. Med kortfilmen "Hot chicks" vann hon Stockholms filmfestivals pris för bästa regi i sektionen 1 km film.

Aktuell: Med inspelningarna av sin långfilmsdebut "Jessica", om en ung svensk tjej som reser till Los Angeles för att bli porrstjärna.