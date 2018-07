Första etappen av O-Ringen avklarad – så gick det för de lokala orienterarna

D14 Kort: 1) Fanni Määttälä, Espoon Suunta, 26:02 6)Filippa Bernsten, Östersunds OK, 30:13 19) Sofia Pedersen, Järpens SK, 36:15

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 35:21 135) Ester Olofsson, OK Storsjön, 75:15

D18: 1) Anastassia Botova, Kuzmolovo, 50:57 100) Agnes Mattsson, Tandsbyns IF, 85:06

H16 Kort: 1) Lucas Finskas, IF Femman, 37:41 31) Jakob Wickenberg, Östersunds OK, 79:38

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 55:00 17) Måns Eriksson, Östersunds OK, 62:07

H21-2: 1) Fredrik Edén, IFK Göteborg, 60:34 74) Erik Söderhjelm, Litsbygdens SK, 94:20

D11: 1) Irma Westh, Mullsjö SOK, 21:18 112) Kajsa Bernsten, Östersunds OK, 59:59

D12: 1) Henriette Radzikowski, O-Motion, 23:02 72) Greta Hedman, Östersunds OK, 32:34 148) Stina Eriksson, Åsarna IK, 58:00

D13: 1) Alva Björk, Trollhättans SOK, 32:26 93) Elsa Arnesson, Östersunds OK, 57:55 131) Hanna Lindqvist, Östersunds OK, 75:14

D14: 1) Ebba Thern, OK Skogshjortarna, 34:29 90) Alva Eriksson, Östersunds OK, 52:59 112) Gry Dahlgren, Östersunds OK, 56:47 185) Frida Berggren, Östersunds OK, 128:22

D15: 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 35:12 88) Flisa Ravald, Östersunds OK, 55:36

D17-20 Kort: 1) Kårhild Nordstad, Ntnui, 53:08 12) Maja Willén, Östersunds OK, 68:29

D20: 1) Kerstin Wadman, Göteborg-Majorna, OK 49:24 45) Tua Dahlgren, Östersunds OK, 77:48

D21-2: 1)Fanny Horn Birkeland, Lillehammer OK, 55:47 48) Helen Hanstock, Östersunds OK, 88:06 80) Helena Olsson, Brunflo IF, 107:38

D21 Kort-1: 1) Elin Hemmyr Skantze, Järla Orientering, 32:35 45) Monika Lund, Litsbygdens SK, 53:01 67) Marie Rönnestrand, Frösö IF, 56:18

D35 Kort: 1) Salla Fagerudd, Paimion Rasti, 33:21 6) Marie Ohlsson, OK Storsjön, 36:52

D40: 1) Yvonne, Gunell Pargas IF, 39:04 43) Camilla Hamberg, Östersunds OK, 61:43

D40 M: 1) Linda Sandblad Umeå OK 52:14 15) Anna Myhr Östersunds OK 62:29 60) Hanna Falkeström Frösö IF 80:22

D45: 1 Gunilla Svärd IF Thor 34:54 12) Erica Johansson Östersunds OK 39:59 89) Malin Sjöblom Östersunds OK 55:52 92) Anna Hedström Ringvall Östersunds OK 56:26 118) Britta Brännström Östersunds OK 65:09

D45 Kort-1: 1) Eva Hall OK Tor 36:10 24) Kristin Hvatz Pedersen Järpens SK 45:10

D45 M: 1) Linda Eriksson Östersunds OK 54:26 20) Ylva Nowén Frösö IF 67:46 104) Susanne Lingblom OK Storsjön 115:12

D50 Kort: 1) Carina Sandberg Säterbygdens OK 34:31 17) Inger Dahlgren Östersunds OK 42:11 116) Ulrika Willén Östersunds OK 65:18

D50 M: 1) Anna Jöhnemark Stora Tuna OK 41:07 15) Anna Krohn Fältjägarnas IF 52:07 18) Åsa Lindqvist Östersunds OK 54:43

D55: 1) Laila B.Höglund FK Herkules 32:53 81) Camilla Gillström Östersunds OK 68:04 86) Kristina Hammarfalk Östersunds OK 70:42

D55 Kort: 1) Lena Swartz OK Orion 33:58 75) Agneta Samuelsson Fältjägarnas IF 61:55 80) Marianne Åhlström OK Storsjön 63:51

D60 Kort: 1) Britt-Marie Hellgren OK Älvsjö-Örby 34:08 37) Eva Rönnestrand Frösö IF 52:57 57) Maria Andersdotter Brunflo IF 61:28

D60 M: 1) Eva Bohm OK Vildhussen 47:05

D65 Kort: 1) Sirpa Lakanen, Muuramen Rasti, 32:49 15) Ingeborg Danielsson, Östersunds OK, 44:41 28) Karin Walltin, Östersunds OK 49:37 33) Heléne Erikdsdotter, Östersunds OK 50:53 57) Helene Wikner, OK Storsjön 69:26

D70 M: 1) Monica Bäckman, Fagersta OK 51:02 20) Anna Berggren, OK Silvanus 88:40

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan 15:05 146) Arvid Hedman, Östersunds OK 35:44 153) Arvid Berggren, Östersunds OK 43:32

H11: 1) Axel Örnhagen Jørgensen, OK Snab 21:08 129) Simon Falkeström, Frösö, IF 64:41

H12: 1) Max Österberg, Gustavsbergs, OK 18:32 50) Måns Ravald, Östersunds OK, 27:50 51) Oskar Boström, Östersunds OK 28:05 64) Olle Hamberg, Östersunds OK, 29:28 163) Olle Sjöblom, Östersunds OK 57:02

H12 Kort: 1) Pål Södervall, Tullinge SK 17:49 7) Elias Halvarsson, Östersunds OK, 20:20 24) Rasmus Karlström, OK Storsjön, 45:25

H13: 1: Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 31:55 48) Björn Rönnestrand, Frösö IF 43:41 85) Joar Bäckman, Frösö IF 51:26 158) Tore Hamberg, Östersunds OK 75:42

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 27:04 70) Axel Arnesson, Östersunds OK 40:25

H16: 1) Axel Elmblad Bredaryds SOK 37:38 135) Axel Hedström Östersunds OK 70:34 143) Tor Rönnestrand Frösö IF 73:13

H35 Kort: 1) Magnus Palm KFUM Örebro OK 44:36 28) Pär Bodén Litsbygdens SK 56:40 40) Johan Halvarsson Östersunds OK 59:52 50) Daniel Berggren Östersunds OK 63:26 67) Anders Danielsson Östersunds OK 69:04 79) Mattias van Den Dool Ene, Öbsjöterkrsunds OK 72:00 82) Martin Ohlsson OK Storsjön 72:46 91) Erik Hedman Östersunds OK 75:18 103) Lars-Gunnar Fick Östersunds OK 81:14

H40: 1) Jani Lakanen Koovee 48:53 69) Magnus Mattsson Frösö IF 84:57 89) Lennart Hamberg Östersunds OK 94:23

H40 Kort-2: 1) Martin Pettersson Sävedalens AIK 37:25 18) Olle Näslund Östersunds OK 44:43 76) Adrian Jones Östersunds OK 61:25 79) Magnus Eriksson Östersunds OK 62:25

H45 Kort-2: 1) Martin Larsson IFK Göteborg 31:32 108) Johan Näslund Östersunds OK 55:01 112) Fredrik Bernsten Östersunds OK 56:49 114) Urban Lindgren OK Storsjön 58:18

H50-1: 1) Lars Håkan Sandvik Attunda OK 39:44 48) Ulf Lindqvist Östersunds OK 53:25 64) Björn Olofsson OK Storsjön 57:21

H50 Kort-1: 1) Tomas Norman Leksands OK 35:28 5) Per-Erik Rönnestrand Frösö IF 37:58 84) Anders Dahlgren Östersunds OK 56:27 107) Torulf Bäckman Frösö IF 62:58 121) Niclas Lidström Frösö IF 73:57 132) Stefan Eriksson Åsarna IK 116:08

H50 Kort-2: 1) Jarkko Heikkinen Vehkalahden Veikot 33:51 102) Roger Krohn Fältjägarnas IF 62:11

H50 M: 1) Peter Edman Korsnäs IF OK 46:16 17) Hans-Åke Falkeström Frösö IF 63:04 35) Steen Pedersen Järpens SK 73:27

H60: 1) Jan Nordin Sundsvalls OK 36:27 60) Kjell-Erik Sahlin OK Vildhussen 52:56

H60 M: 1) Jan Molstad Gjø-Vard OL 52:14 11) Peter Zwahlen Östersunds OK 64:46

H65: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro 37:30 32) Lars Strinnholm Östersunds OK 50:14 105) Lars-Eric Gahlin Östersunds OK 78:10

H65 Kort: 1) Mats Svedström Närpes OK 33:47 33) Bernt Åkerlund Fältjägarnas IF 46:52 43) Seth Persson Fältjägarnas IF 49:04

H65 M: 1) Dan Lidman, Piteå IF Orientering 51:04 16) Claes Söderhjelm Östersunds OK 79:42

H70 Kort: 1) Torbjörn Yttergren Stöcksjö IS 30:35 30) Bo Lundström Frösö IF 40:46 31) Tom Brantheim Östersunds OK 40:49 69) Gunnar Hedberg Åre OK 51:09

H75: 1) Signar Eriksson Stöcksjö IS 28:53 5) Kurt Halvarsson Östersunds OK 40:14 51) Lennart Berggren OK Silvanus 71:49