O-ringens femte etapp – så gick det för de lokala löparna

D14 Kort: 1) Fanni Määttälä, Espoon Suunta, 128.11 (1) 23.17, 2) Filippa Bernsten, Östersunds OK, 131.54 (2) 23.23, 6) Sofia Pedersen, Järpens SK, 150.41 (6) 25.29, 24) Jenny Eriksson, Åsarna IK, 192.02 (25) 36.25

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 173.34 (1) 31.44, 126) Ester Olofsson, OK Storsjön, 379.21 (128) 58.29

D18: 1) Anastassia Botova, Kuzmolovo, 226.15 (4) 43.26, 95) Agnes Mattsson, Tandsbyns IF, 375.52 (114) 68.26

H16 Kort: 1) Lukas Mächler, OLG Galgenen, 188.05 (1) 35.46, 26) Jakob Wickenberg, Östersunds OK, 317.12 (16) 45.51

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 235.35 (2) 47.50, 38) Måns Eriksson, Östersunds OK, 296.14 (96) 65.44

H21-2: 1) Sindre Johannessen, Freidig, 279.54 (1) 56.05, 57) Erik Söderhjelm, Litsbygdens SK, 387.34 (75) 78.07

D11: 1) Coralie Waldner, OLG Pfäffikon, 114.00 (2) 23.03, 99) Kajsa Bernsten, Östersunds OK, 293.31 (70) 41.31

D12: 1) Filippa Braun, Växjö OK, 115.29 (6) 25.10, 72) Greta Hedman, Östersunds OK, 174.50 (62) 32.47

D13: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 162.17 (16) 35.43, 76) Elsa Arnesson, Östersunds OK, 248.03 (61) 45.18, 86) Hanna Lindqvist, Östersunds OK, 259.07 (24) 36.58

D14: 1) Salla Isoherranen, Lynx, 152.51 (4) 28.38, 115) Alva Eriksson, Östersunds OK, 251.45 (114) 42.21, 119) Gry Dahlgren, Östersunds OK, 253.37 (72) 37.29

D15: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 175.37 (40) 42.42, 94) Flisa Ravald, Östersunds OK, 296.28 (125) 60.07

D17-20: Kort 1) Kårhild Nordstad, Ntnui, 246.37 (1) 43.37, 8) Maja Willén, Östersunds OK, 305.06 (15) 61.47

D21-2: 1) Anna Wehlin, Skogspojkarnas OK, 278.11 (1) 56.22, 67) Helena Olsson, Brunflo IF, 434.34 (74) 85.21

D21 Kort-1: 1) Elin Hemmyr Skantze, Järla Orientering, 168.59 (3) 33.42, 44) Monika Lund, Litsbygdens SK, 256.09 (107) 60.01, 61) Marie Rönnestrand, Frösö IF, 271.39 (85) 53.45

D35 Kort: 1) Lina Bergman, OK Skogsfalken, 172.58 (2) 32.46, 18) Marie Ohlsson, OK Storsjön, 220.33 (34) 48.33

D40: 1) Yvonne Gunell, Pargas IF, 199.08 (1) 35.26, 43) Camilla Hamberg, Östersunds OK, 336.13 (50) 61.45

D40 M: 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 234.14 (3) 41.36, 34) Hanna Falkeström, Frösö IF, 299.54 (47) 58.08

D45: 1) Hanne Sandstad, Freidig, 175.31 (2) 32.40, 20) Erica Johansson, Östersunds OK, 214.41 (15) 37.42, 75) Malin Sjöblom, Östersunds OK, 284.18 (69) 47.56, 76) Anna Hedström Ringvall, Östersunds OK, 286.10 (88) 51.45, 100) Britta Brännström, Östersunds OK, 318.38 (76) 48.55

D45 Kort-1: 1) Mari Gullbrekken Schjølberg, Tynset IF, 180.34 (1) 31.46, 44) Kristin Hvatz Pedersen, Järpens SK, 263.21 (55) 50.16

D45 M: 1) Bente Henriksson, Rånäs OK, 239.13 (5) 44.59, 4) Linda Eriksson, Östersunds OK, 263.40 (9) 46.55, 78) Susanne Lingblom, OK Storsjön, 414.17 (61) 64.26

D50 Kort: 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 169.51 (2) 30.06, 97) Ulrika Willén, Östersunds OK, 295.17 (73) 44.26

D50 M: 1) Susanne Johannesson, Ronneby OK, 206.55 (2) 41.44, 14) Anna Krohn, Fältjägarnas IF, 257.25 (30) 56.18, 21) Åsa Lindqvist, Östersunds OK, 272.01 (13) 52.23

D55: 1) Laila B.Höglund, FK Herkules, 175.50 (1) 30.29, 82) Kristina Hammarfalk, Östersunds OK, 359.40 (80) 51.25, 83) Camilla Gillström, Östersunds OK, 361.01 (65) 48.47

D55 Kort: 1) Lena Swartz, OK Orion, 182.24 (19) 41.34, 78) Marianne Åhlström, OK Storsjön, 367.34 (91) 84.34

D60 Kort: 1) Inger Wennberg, OK Renen, 191.54 (1) 34.30, 34) Eva Rönnestrand, Frösö IF, 266.36 (34) 48.59, 38) Maria Andersdotter, Brunflo IF, 283.56 (53) 59.03

D60 M: 1) Britt Björklund, Bjursås OK, 264.48 (3) 50.50, 2) Eva Bohm, OK Vildhussen, 269.30 (4) 51.46

D65 Kort: 1) Sirpa Lakanen, Muuramen Rasti, 184.20 (2) 35.45, 25) Ingeborg Danielsson, Östersunds OK, 260.10 (51) 63.13, 26) Heléne Erikdsdotter, Östersunds OK, 261.01 (26) 49.23, 53) Helene Wikner, OK Storsjön, 373.18 (52) 63.43

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 78.54 (2) 15.33, 126) Arvid Berggren, Östersunds OK, 169.34 (130) 29.36, 135) Arvid Hedman, Östersunds OK, 191.33 (157) 36.20

H11: 1) Nicolas Mohn, OLC Kapreolo, 104.52 (4) 21.42, 113) Simon Falkeström, Frösö IF, 315.30 (111) 44.30

H12: 1) Florian Fritzén, Lynx, 102.34 (27) 24.01, 55) Måns Ravald, Östersunds OK, 143.45 (55) 27.31, 61) Oskar Boström, Östersunds OK, 147.35 (75) 29.35, 71) Olle Hamberg, Östersunds OK, 158.23 (107) 34.14, 140) Olle Sjöblom, Östersunds OK, 211.43 (134) 39.10

H12 Kort: 1) David Nyberg, Snättringe SK, 99.05 (2) 21.51, 10) Elias Halvarsson, Östersunds OK, 130.37 (5) 23.14, 18) Rasmus Karlström, OK Storsjön, 190.02 (17) 35.35

H13: 1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 139.11 (3) 25.46, 112) Joar Bäckman, Frösö IF, 264.35 (138) 56.41

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 130.57 (4) 28.05, 64) Axel Arnesson, Östersunds OK, 196.05 (108) 48.33

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 175.51 (3) 35.32, 104) Axel Hedström, Östersunds OK, 294.27 (67) 48.44, 108) Tor Rönnestrand, Frösö IF, 303.29 (82) 50.56

H35 Kort: 1) Jens Molin, Södertälje-Nykvarn OF, 197.59 (2) 37.33, 36) Johan Halvarsson, Östersunds OK, 264.06 (50) 48.58, 41) Daniel Berggren, Östersunds OK, 268.27 (40) 46.57, 42) Anders Danielsson, Östersunds OK, 268.29 (35) 46.21, 53) Martin Ohlsson, OK Storsjön, 277.33 (70) 53.23, 71) Erik Hedman, Östersunds OK, 306.16 (91) 56.56, 82) Pär Bodén, Litsbygdens SK, 319.49 (111) 62.08, 91) Mattias van Den Dool Enebjörk, Östersunds OK, 332.30 (69) 53.12, 124) Lars-Gunnar Fick, Östersunds OK, 401.23 (134) 73.22

H40: 1) Emil Wingstedt, Halden SK, 220.32 (1) 46.10, 73) Lennart Hamberg, Östersunds OK, 402.24 (83) 79.39, 77) Magnus Mattsson, Frösö IF, 415.18 (69) 71.46

H40 Kort-2: 1) Martin Pettersson, Sävedalens AIK, 177.13 (2) 32.17, 8) Olle Näslund, Östersunds OK, 194.24 (18) 36.47, 65) Adrian Jones, Östersunds OK, 287.38 (53) 44.48, 68) Magnus Eriksson, Östersunds OK, 295.31 (60) 45.58

H45 Kort-2: 1) Martin Larsson, IFK Göteborg, 154.32 (1) 29.34, 70) Johan Näslund, Östersunds OK, 254.10 (72) 43.05, 99) Urban Lindgren, OK Storsjön, 289.55 (103) 51.31

H50-1: 1) Per Ek, Nyköpings OK, 193.17 (6) 44.15, 35) Ulf Lindqvist, Östersunds OK, 254.13 (37) 50.42, 67) Björn Olofsson, OK Storsjön, 290.53 (60) 56.09

H50 Kort-1: 1) Tomas Norman, Leksands OK, 171.12 (3) 32.58, 6) Per-Erik Rönnestrand, Frösö IF, 186.53 (24) 38.56, 80) Torulf Bäckman, Frösö IF, 293.30 (100) 53.36, 106) Stefan Eriksson, Åsarna IK, 359.15 (110) 58.30

H50 Kort-2: 1) Jarkko Heikkinen, Vehkalahden Veikot, 164.44 (3) 30.46, 61) Roger Krohn, Fältjägarnas IF, 273.10 (60) 45.27

H50 M: 1) Tomas Persson, Säterbygdens OK, 205.13 (1) 38.17, 20) Hans-Åke Falkeström, Frösö IF, 288.24 (5) 45.18

H60: 1) Jan Nordin, Sundsvalls OK, 180.29 (1) 35.02, 62) Kjell-Erik Sahlin, OK Vildhussen, 294.34 (81) 61.07

H60 M: 1) Ulf Nordzell, OK Djerf, 244.24 (4) 44.25, 10) Peter Zwahlen, Östersunds OK, 303.26 (14) 55.46

H65: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 184.50 (1) 38.04, 69) Lars Strinnholm, Östersunds OK, 330.03 (83) 78.22, 97) Lars-Eric Gahlin, Östersunds OK, 517.08 (93) 87.25

H65 Kort: 1) Mats Andersson, Selånger SOK, 179.19 (3) 34.31, 16) Bernt Åkerlund, Fältjägarnas IF, 213.14 (22) 39.10, 32) Seth Persson, Fältjägarnas IF, 227.29 (31) 41.12

H65 M: 1) Per Edén, OK Kåre, 240.01 (3) 43.35, 17) Claes Söderhjelm, Östersunds OK, 361.59 (18) 61.02

H70 Kort: 1) Lars-Ivar Svensson, Rehns BK, 166.14 (1) 29.51, 15) Tom Brantheim, Östersunds OK, 192.18 (9) 33.33, 18) Bo Lundström, Frösö IF, 200.03 (36) 41.01, 39) Gunnar Hedberg, Åre OK, 233.37 (73) 50.20

H75: 1) Signar Eriksson, Stöcksjö IS, 165.06 (1) 37.29, 2) Kurt Halvarsson, Östersunds OK, 201.59 (7) 42.54, 31) Lennart Berggren, OK Silvanus, 313.02 (30) 56.10