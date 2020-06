Stabil insats av Sveg – klar seger mot Ljusdal

Ljusdal, seriefavortiter i hälsingefemman, hade inte mycket att sätta emot när Sveg kom på besök. Härjedalingarna var ett snäpp bättre och vann rättvist.

– Jag tycker kanske att sifforna drog iväg lite onödigt, påpekade Ljusdalstränaren Niclas Wenderyd.

Efter en lite trevande inledningskvart tog Sveg grepp om händelserna. Första målet föll efter 25 minuter då ett inlägg från Pelle Jonasson möttes på volley av Andy Widdicombe. Sveg gjorde även 2-0 på en säkert slagen straff från Niclas Schwartz och tredje målet skarvnickade Widdicombe in strax före halvtid.

I andra halvlek chippade Niclas Schwartz in 4-0 till Sveg och därefter var matchen mer eller mindre över. Ljusdal tillåts komma lite högre men de skapar inte mycket mot ett stabilt spelande Sveg. Hemmalaget gör 1-4 men får sedan se Rahman Sadat slå in 5-1 på straff efter att han själv blivit fälld och ständigt farlige Alex Woxlin snodde åt sig bollen och rullade in 6-1 innan Ljusdal fick hyfsa till sifforna till 6-2 i slutminuten.