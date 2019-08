Starka reaktioner mot planer på indragen ambulans nattetid i Hede: "Skrämmande utveckling"

"Vansinnigt hur resurser fördelas, ambulansen är en så stor förlängning av sjukvården, men man måste kanske ha utnyttjat den för att förstå det (mitt i natten, snöstorm), här är priset att bo i glesbygd."

"Region Jämtland Härjedalen" är det ni som ska stå till svars när anhöriga vill anmäla er pga bristen på hjälp när folk behöver en ambulans! Kommer ni våga stå till svars när nån stackare avlider pga av att ingen ambulans eller personal fanns att tillgå för att ni ska spara in pengar!?"

"När det gäller chefer tycks det finnas pengar men inte till fotfolket!! Märkligt!!!!"

Så lyder några av de reaktioner som strömmat in på Tidningen Härjedalens facebooksida de senaste dagarna, efter nyheten att ambulansen i Hede kan komma att dras in nattetid på sommarhalvåret. Det är en del i ett sparförslag från Region Jämtland Härjedalen som i grunden handlar om att att dra in hundra tjänster, i arbetet att få en ekonomi i balans.

Länstidningen var första att berätta om detta och även Bräcke drabbas i sparförslaget, där vill regionen dra in ambulansen helt på natten enligt förslaget. Istället ska en så kallad bedömningsbil, med en ambulanssjuksköterska finnas tillgänglig.

Personal, både i Bräcke och Hede har reagerat kraftigt på förslaget och menar bland annat att det är en "välfärdsslakt" som pågår och att förslaget, om det blir verklighet, kraftigt skulle försämra både patientsäkerheten och arbetsmiljön.

Även Gunilla Zetterström Bäcke, oberoende kommunpolitiker, tidigare socialdemokrat, har kommenterat nyheten. "Helt vansinnigt, om någon av de ambulanserna Härjedalen har är i Östersund måste det finnas en backup. Har erfarenhet av det, Svegs ambulans var upptagen, då fick Hede rycka in till Lillhärdal. Vågar inte tänka på om de inte hade kommit", skriver hon på Tidningen Härjedalens facebooksida.