Sveg straffade seriesegrande Nälden – men borde ha avgjort långt tidigare

Sveg startade matchen i ett rasande tempo. Första perioden var det i stort sett spel mot ett mål, Näldens. Nu mäktade man enbart med att göra ett mål genom Mats Lindblom.

– Vi hade inte kunnat säga något om det stått 5-0, kommenterade en Näldenledare efter matchen.

Gästerna kom in mer i matchen i början av andra perioden. Ett numerärt överläge gjorde att de fick lite kontroll på pucken och matchen jämnade ut sig. Sveg ökade på till 2-0 genom William Woxlin men sen kom ett turligt reduceringsmål för gästerna och även en kvittering i powerplay.

Hemmalaget gjorde sedan 3-2 innan periodvilan, matchens snyggaste spelmål där Tobias Halvarsson dök upp och satte pucken i nät.

– Nälden kom in i matchen men vi leder fortfarande helt rättvist, påpekade tränaren Tommy Svensson inför sista perioden.

Ronnie Dahlsten såg sedan ut att bli matchhjälte under ordinarie tid då han dundrade in 4-2 några minuter in i tredje perioden men Nälden kom tillbaka och både reducerade och kvitterade. Förlängningen tre mot tre i fem minuter blev mållös och matchen gick till straffar.

Både Sveg och Nälden missade sina fyra första men Ronnie Dahlsten var kylig och satte hemmalagets femte. När sedan hemmamålvakten Dennis Thunell lyckades stressa Näldens sista skytt till ett dåligt avslut var segern ett faktum mot seriesegrande Nälden.

Sveg–Nälden 5-4 efter straffar. (1-0,2-2,1-2) Målskyttar Sveg: Ronnie Dahlsten 2, Mats Lindblom, William Woxlin och Tobias Halvarsson.