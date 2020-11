THTV: Flera träd blåste ner över riksväg 84

Det är resterna av den tropiska orkanen Zeta som dragit in över Härjedalen och Sverige under måndagen. Orkanen har rört sig in över USA söderifrån, upp efter östkusten och de senaste dagarna över Atlanten.

TH var på plats vid ett av träden som föll i blåsten, se videon här:

I Sverige utfärdade SMHI en klass 2 varning för hårda vindar i flera regioner, dock inte i Härjedalen och Jämtland. Men blåsten räckte ändå för att fälla flera träd i länet, både på måndagsmorgonen på flera håll i Jämtland, bland annat på E14 mellan Lockne och Brunflo. Och vid lunchtid på två ställen mellan Linsell och Glissjöberg, där träden låt ut över riksväg 84 och delvis hindrade trafiken.

Enligt uppgift till TH krockade en bil med ett av träden och fick plåtskador. Ingen person kom till skada.

Trafikverket var snabbt på plats och röjde undan träden och efter någon halvtimme flöt trafiken på som vanligt.