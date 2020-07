THTV: Obducenterna spelade live på Tidningen Härjedalens webb – se reprisen här– missa inte logpunk när den är som bäst

Obducenterna har släppt flera moderna härjedalsklassiker, bland annat ”Härliga Härjedalen” i en upp-punkad version. Välkända låtar lokalt är också ”Över Överberg”, ”Huset på Heden” och inte minst ”Ishockey och Fotboll” som även spelats på radio och omnämnts i Expressen.

HÄR SER DU REPRISEN av sändningen:

Under TH:s livesändning på fredag blev det det låtar som handlar om Härjedalen, men kanske också någon punkklassiker av Sex pistols.

– Det kommer att bli mest de egna låtarna i sändningen. Nu under Covid-19 epidemin har vi ställt in ett antal större spelningar, och passat på att gå in i studion istället, och skramlat fram fyra nya låtar här under våren. Som vanligt handlar de mest om hembygden och Härjedalen. Men nån Sex Pistols-låt kan förstås slinka med, säger Lasse Johansson, gitarrist i bandet samt förste låtskrivare och tonsättare.

Övriga medlemmar i bandet är Bosse Johansson på sång, Niklas Ohlson på trummor och Stefan ”Skinken” Tullners.

Konserten blir är ungefär en halvtimme lång.