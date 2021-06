Tider för studenten i Härjedalen – två anhöriga får delta i ceremonin

Programmet är som följer:

Klockan 09:30 är det studenterna på Fordons- och transportprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet och Industritekniska programmet som tar sin student.

10:15-11:00 är det dags för studenter från Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

11:00-11:45 är det ceremoni för studenter som gått NIU-inriktning (alpint, längd och skidskytte)

Studentceremonin kommer att vara utomhus på skolans område. Studenterna får bjuda in max två anhöriga som går in på området via portalen mot Fjällvägen. Skolans personal möter upp där vid flaggstången och guidar rätt.

Länk till sändningen på Youtube, hitta du på gymnasiets egen kanal:

Sändning från studenten på Härjedalens gymnasium