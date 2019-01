Snö, regn och blåst – så blir vädret under nya årets första vecka

År 2019 har börjat med snöfall och kraftiga vindar i länet. Vindarna, som kan bli så kraftiga som 18-24 meter per sekund, viner i framförallt länets södra delar samt i Jämtlands- och Härjedalsfjällen. SMHI har dessutom utfärdat en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar.

– Men blåsten kommer att avta under natten till onsdag. Då spricker molntäcket upp, säger Ingrid Eronn, meteorolog på vädertjänsten Foreca.

– Under natten blir det 5-8 minusgrader, men det känns kallare eftersom det kommer att blåsa en del, säger hon.

Sedan drar nya snöbyar in över länet under onsdagen.

– Snömolnen kommer in via nordvindar. Därför får Jämtland också in kallare luft.

Kylan och snöbyarna kommer sedan att hålla sig kvar över länet under onsdagen, innan vädret ställer om under torsdag och fredag.

– Då blir det mildare väder, med regn och blötsnö, säger Ingrid Eronn.

Under fredagen kan temperaturen stiga så högt som till plus 6 grader i Jämtlands län. Men sen vänder temperaturen igen till helgen.

– Under helgen blir det minusgrader igen, säger Ingrid Eronn.