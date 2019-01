Stormen Jan drog in över Jämtland och Härjedalen under natten mot fredag. Vid Stekenjokk uppmättes byvindar på 49,7 meter per sekund och flera hushåll förlorade strömmen. I spelaren nedan uppdaterar vi om hur läget ser ut under fredag morgon och pratar med meteorologen om vad som väntas under dagen.