Välbesökt när prideturné besökte Funäsdalen– museet och kyrkan hakade på med aktiviteter

Tanken var att hålla till utomhus i Fornminnesparken men regnmolnen som drog in under lördagskvällen dröjde sig kvar så med kort varsel flyttade evenemanget in på Fjällmuseet.

Matilda Sandvold sitter i RFSL Jämtland Härjedalens styrelse och är bosatt i Ljusnedal. Tillsammans med Luke Brouwer och Jessica Eriksson turnerar hon i kommunerna och sprider information om föreningens verksamhet och pride. Miniturnén under augusti är nytt inför den årliga pridefestivalen i Östersund.

– Vi har fått många positiva kommentarer på att vi gör turnén och känner oss väldigt välkomna i kommunerna, säger Matilda Sandvold.

Även om de också möter en del hårda ord kring vad föreningen står för och arbetar med, bland annat i sociala medier, så känner Matilda att det positiva dominerar och väljer att fokusera på det.

– Det kommer en del negativt men det är övervägande positiva kommentarer vi får om vårt arbete, säger hon.

I museets cafédel fanns information att ta del av och olika saker i pridefärger till försäljning, en tipspromenad och pärlor för att göra egna regnbågsarmband,

Svenska kyrkan i Funäsfjällen kom med fika.

– De bjuder, och de som fikar får själva välja att swisha RFSL valfritt belopp, pengarna går oavkortat till vår verksamhet, säger Matilda Sandvold.

Senare på eftermiddagen hölls en pridegudstjänst i Funäsdalens kyrka.

– Vi fick förfrågan från RFSL om att ha det och det är självklart att vi vill vara med, säger Silvia Kramer, som studerar till präst och jobbar i församlingen.

– Svenska kyrkan står för en kärleksfull gud och pride är inte bara en kärleksfest det är också för att synliggöra diskriminering, inte bara för hbtqi-personer utan också många andra i Sverige och världen, säger Silvia Kramer.

Redan innan söndagens evenemang flyttades inomhus så hade fjällmuseet planerat att ha extraöppet med anledning av prideturnén och Ola Hanneryd, vd och museichef, stod för en queerinriktad guidning av museets basutställning. Han berättar att de under några år tittat på hur antikvarier bygger utställningar och på vilket sätt de skildrar historien. Under visningen diskuterades de fasta utställningarna utifrån det perspektivet.

– Ett exempel är hur vi har en manlig del och och kvinnlig del i vår fasta utställning. Den som kommer för att titta vet inte vilka val vi gjort, vi behöver alltid välja och välja bort när vi gör en utställning. Besökare vet inte vad som så att säga "faller mellan montrarna", säger Ola Hanneryd.

I utställningen visas till exempel föremål som hör till barn ihop med det som handlar om kvinnor. Egentligen inte ett självklart val att göra vid skapandet av utställningen menar Ola Hanneryd.

– Vi vet att äldre män ofta var de som förr tog hand om de små barnen, säger han.

Mammorna jobbade hårt och kunde inte ta med barnen till ladugården eller ut på åkrarna, samtidigt hade de äldre kvinnorna ofta andra saker att göra och de äldre männen, som inte längre kunde jobba exempelvis i skogen, tog hand om barnen, berättar Ola Hanneryd.