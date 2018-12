Gunhild Claesson i Vemdalen har varit med om tre bankrån: "När jag vände mig om riktade han en pistol emot mig"

En gnistrande kall luciadag tar Gunhild Claesson emot LT i sitt hem i Vemdalen. Solen står lågt på himlen och temperaturen visar minus 21 grader. Hon berättar om ett dramatiskt liv som bankanställd. När hon därefter började med släktforskning hittade hon många överraskningar.

Gunhild föddes på en bondgård i Kvitsle och gick skola i Vigge, Kvitsle och Svenstavik innan hon började på Östersunds högre läroverk, nuvarande Wargentinskolan.

Efter en tid som lärarvikarie i Svenstavik och på Frösön funderade Gunhild mycket på sin framtid och hamnade på Björnrike fjällhotell under deras första vintersäsong år 1969:

– Jag ringde och sökte jobb en tisdag, åkte dit på onsdag, städade på torsdag, diskade på fredag och fick servera på lördagen när det nya hotellet invigdes med många fina gäster.

På Björnrike träffade hon sin blivande man Börje och följde med honom till Stockholm:

– Jag började studera ekonomi på Schartau och fick sedan jobb som kontorist på Försvarsdepartementet, under den tid som Sven Andersson var försvarsminister.

Därefter följde ytterligare tre år vid Björnrike fjällhotell, som nu inkluderade Vemdalens fjällhotell och hade öppet året runt.

År 1973 blev en tjänst ledig hos Svenska Handelsbanken i Hede:

– Jag sökte och fick jobbet och blev kvar i Handelsbanken i 33 år. Större delen av tiden i Hede, men de fem sista åren arbetade jag i Högdalen, Stockholm.

Här börjar Gunhild berätta om flera dramatiska händelser som hon upplevde och som satt djupa sår hos henne:

– Jag blev utsatt för tre grova rån och det är händelser som jag nog aldrig glömmer.

Vid det första rånet arbetade Gunhild ensam vid kontoret i Rätan när en person kom in i lokalen:

– Personen ville växla enkronor och när jag vände mig om så kom han in bakom disken och riktade en pistol emot mig.

Under pistolhot tvingade han sedan till sig pengarna och han tvingade även Gunhild att lägga sig på golvet:

– Jag var förskräckt och visste inte om han skulle våldta mig, men han band mina händer bakom ryggen och försvann sedan ut ur lokalen.

Rånet är fortfarande ouppklarat.

Under hennes tid i Stockholm drabbades kontoret hon arbetade på av två stycken bankrån:

– Vid det ena av dessa körde rånarna genom ett stort fönster in i lokalen med en bil. Väggarna rasade in och det blev enorma skador. Själv låg jag under bankdisken och gömde mig och tack och lov så hittade de mig inte.

Efter att ha varit med om ytterligare ett rån på det kontoret, samt varit med om en sprängd uttagsautomat, valde Gunhild att flytta tillbaka till Vemdalen:

– Jag arbetade under några veckor hos Handelsbanken i Sveg som sommarvikarie, men kände så stort obehag av att åka till banken så något förlängt vikariat blev det inte.

Gunhild betonar att de stödinsatser som banken erbjöd efter så traumatiska händelser förbättrades genom åren, men efter det första rånet i Rätan säger hon:

– Jag fick ingen hjälp alls. Efter två månader fick jag besöka bankens läkare i Stockholm, men det var så dags då. Ärren fanns redan och finns fortfarande kvar.

Trots dessa händelser som satt djupa spår hos Gunhild finns det ändå många positiva minnen från tiden i banken:

– Kontakten med kunderna var ju något som jag upplevde positivt.

Hemma på gården där Gunhild växte upp bodde hennes farfar och farmor på övre våningen. Hon hade bra kännedom om sin mammas släktingar och även farmors, men om sin farfar visste hon i stort sett ingenting:

– Han berättade ingenting om sin barndom. Jag visste att han hade tre systrar och att han inte hade växt upp hos sina föräldrar.

Intresset för att forska efter sin farfars bakgrund började på allvar när vi, tre syskon, städade ut hemmet efter föräldrarnas bortgång:

– Vi hittade ett släktträd på min pappas sida som gick tillbaka ända till 1300-talet. Personen som hade gjort trädet heter Sverker Liljefält och visade sig vara en tremänning till min pappa.

Genom släktträdet fick Gunhild många ”aha-upplevelser” och kunde härleda sin farfars släkt och öde på flera olika sätt:

– Bland annat kunde vi se en anfader som hette Carl Wenzel Rennerfelt. Han kommer från en finsk släkt och blev adlad av drottning Christina år 1652.

I rakt nedstigande led från Carl hittar vi senare en person som heter Johan Wenzel Rennerfelt och är den som förde släkten till Jämtland:

– Johan var en krigare och krigade bland annat med Napoleon och satt även fängslad i Frankrike under Napoleons tid.

I början av 1800-talet kom Johan till Stockholm och önskade sig förflyttning till Frösön:

– Han blev så småningom chef för Jämtlands Regemente som då låg på Frösön.

Johan Wenzel Rennerfelt fick två barn utom äktenskapet under sin tid i Jämtland. Han fick bland annat en son som då inte fick ta namnet Rennerfelt utan namnet Felt efter sin far och Lilja efter en kompis. Det blev starten på släkten Liljefelt.

När det gäller Gunhilds farfars öden så har hon hittat att hans mamma fick honom som väldigt ung. De hade flyttat till Stockholm där farfar fick tre systrar. Så småningom återfinns syskonen på olika adresser i Jämtland och då känner Gunhild:

– Systrarna bodde tillsammans medan min farfar växte upp hos en moster. Kanske fanns oviljan att berätta om sin bakgrund där.

Lite senare när Gunhilds bror släktforskade hittade han ytterligare två syskon till farfar. De hade lämnats bort och varit helt okända för övriga släkten. Gunhild började leta efter deras öden och hittade ena personen i Nordmaling och den andra i Göteborg:

– När jag via arkiven hittade att min pappa hade tio kusiner som han inte hade känt till beslöt jag mig för att kontakta dem och även ordna en släktträff.

Reaktionerna för dessa släktingar blev överväldigande:

– Allt från omedelbar glädje till chock och sedan glädje.

År 2013 samlades släktingarna till en minnesvärd helg i Jämtland. En helg där de lärde känna varandra, besökte familjegravar och fick information om varandra och den släkttavla som de ingick i.

Ännu en anmärkningsvärd upptäckt gjorde Gunhild när hon hittade att en anfader utbildats till kyrkomålare och har målat altartavlan i Vemdalens kyrka. En kyrka som bara ligger några hundra meter från hennes bostad.

Numera lever Gunhild ett behagligt pensionärsliv tillsammans med Börje. Släktforskningen är inte lika intensiv som tidigare och de hinner resa och ta en motionstur varje dag:

– Motion har alltid varit viktig för oss. Det har blivit tre maratonlopp, även om det är länge sedan. Nu blir det mycket golf på sommaren och skidåkning på vintern.