Vemdalsbördiga Katarina skapade läromedel – sånger, väggbilder och text om hela alfabetet för unga skolbarn

Katarina Lingsell Wigren är utbildad förskolelärare/montessorilärare men jobbar sedan några år som lärare i bild och musik på sin skola i Österåker.

– Jag satt redan som barn och ritade väldigt mycket. Sången finns också med sedan unga år och egentligen så är jag ju född in i läraryrket då mina föräldrar var lärare. De pratade alltid så positivt om sitt jobb så två av mina tre syskon blev också lärare, berättar Katarina som bodde i Vemdalen tills hon gick i åttonde klass, därefter gick flytten till Klövsjö som är hennes mors hemby.

– Både Vemdalen och Klövsjö känns som hemma för mig trots att jag bott i Stockholmsområdet sedan 1998. Jag skulle kunna flytta upp i morgon men det går nog inte resten av min familj med på, säger Katarina Lingsell Wigren.

När Katarina jobbade med förskoleklass började hon så smått på med det som nu blivit AlfaBiten. Trots att det finns mycket bra material så ville hon ändå bygga upp något tillsammans med barnen så hon målade figurer i akvarell och skapade uppgifter att läsa och skriva kring alfabetets alla bokstäver. Detta fick bra respons från barnen.

– Vi tog en bokstav per vecka. Barnen var med och gissade på tänkbara saker som började på den bokstav jag valt. De fick ledtrådar typ som vad finns i skogen och börjar på bokstaven s, berättar Katarina som på just den bokstaven skapade svampen Sune.

Bokstavsfigurerna och arbetsmaterialet kring dessa började Katarina med för sju år sedan och någon konkret tanke på att sprida detta hade hon inte.

– 2016 blev min syster Marit väldigt sjuk och hon avled. Det tog jag väldigt hårt och jag blev sjukskriven. Under sjukskrivningsperioden promenerade jag väldigt mycket och under en sådan promenad kom plötsligt en sång upp om moroten My, berättar Katarina som sjunger gärna och ofta då hon är ensam på promenader eller under bilresor hem till Klövsjö-Vemdalen.

Då föddes även tanken på att det skulle kunna bli ett bra läromedel om alfabetet, med bilder, text och sånger.

– Att musiken kommer med är ett extra plus, barn lär sig mycket genom sång och musik.

Katarina tog kontakt med Martin Andersson, kanske mer känd som Martin Bianco från Lars Vegas-trio, för produktion av de sånger hon skrivit.

– Martin och jag är klasskamrater från gymnasietiden i Östersund. Han bor också här nere och han nappade genast på att vara med och hjälpa till med låtarna.

Efter en tid så fanns 29 helt olika låtar, alla med ett budskap för livet eller med naturkunskapsfakta i sig. Martin skickade demos med musik och Katarina la på sången. Till sin hjälp med sången använde hon även barn från sin förskoleklass så då vuxit till sig och nått fjärde klass i skolan. Nu när projektet är helt färdigt går de i sexan.

– Min systers barnbarn Luna från Klövsjö är också med och sjunger, säger Katarina.

Materialet till AlfaBiten presenterade sedan Katarina Lingsell Wigren för fyra förlag, inget nappade på hennes alster.

– Det var ju lite nedslående och jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag har två vänner som är i branschen, en barnboksförfattare och en romanförfattare. De tyckte att fyra förlag var väldigt lite att höra av sig till så de föreslog att jag skulle gå ut på bredare front, berättar Katarina som dock slapp den biten då hjälp kom från annat håll när härjedalsmusikern Peder Persson kom in och gillade en av hennes sånger som hon lagt ut på facebook.

– Han ville höra resten av låtarna och att han gillade dem tog jag som ett gott betyg. När jag berättade om att det var svårt att få ut på något förlag så tog han på sig att fixa allt från layout till att det kom i tryck. Och nu är boxen med AlfaBiten färdig, en härjedaling och en jämte hjälpte mig som är lite både och, säger Katarina.

Peder Persson är full av beröm över hennes arbete.

– Det är som Katarina säger, jag hörde en låt och ville höra fler. Jag bara satt och log när jag lyssnade, det är proffsigt. Att jag fick hjälpa till med AlfaBiten är jag väldigt glad över, ja riktigt stolt och hedrad också, säger Peder Persson.

– Jag är imponerad över det pedagogiska i materialet också, inte bara musiken och sångerna. Kvalitet rakt över, berömmer Peder.

I AlfaBiten, som paketeras som en box, finns nu en cd-skiva med sångerna, en sångbok med noter, 29 bilder på figurerna och 60 sidor arbetsmaterial vilket är fritt att kopiera.

– Om en skola köper det så får de kopiera själva arbetsmaterialet hur mycket de vill. Att ha lösa blad blir ju mer spännande för skulle det vara ett häfte så kan ju barnen tjuvkika på hela, då försvinner tanken med att ta en bokstav per vecka, tycker Katarina Lingsell Wigren. Fri kopiering gäller inte sånghäfte, cd och bilder.