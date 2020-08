Inbrottet skedde när husägarna var bortresta under helgen. En eller flera okända personer tog sig in i huset genom att borra sönder ett fönsterlås på villans baksida. Personerna tog sig också in i garagebyggnaden och ett intilliggande förråd.

Föremål ska ha stulits men det är fortfarande okänt vad. Husägarna ska inventera vad som saknas.

Enligt polisen har tillvägagångssättet att borra sönder fönsterlås för att ta sig in i byggnader setts både i Jämtland och angränsande län den senaste tiden.