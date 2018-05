Gabrielle Bäckström: I sommar vill jag ligga livrädd i ett tält i med ett hjärta som bultar sönder bröstkorgen

När man blivit lite äldre så kan man ju lätt blasé. Man har sett det mest och hört det mest. Man plöjer fram genom livet och höjer möjligen ett distingerat ögonbryn och suckar lite förstrött åt nån eländig nyhet som man råkar på.

Denna avtrubbade känsla skickar mig rakt ner i jämmerdalen. Känslan är att livet forsar mig mellan fingrarna utan att jag kan få tag i det och göra någonting utav det. Lite trånande kan jag tänka tillbaka på yngre år då ett så pass blygsamt vardagligt erbjudande som att "dra till bassen" gjorde att man med fladdrande näsborrar riktigt kunde känna vittringen av annalkande äventyr. Vad som helst kunde hända.

För skaka liv i mig själv och mitt sömndruckna vuxenliv så måste jag göra saker som ruskar om mig. Jag har under senare år under kvällstid tagit min tillflykt till olika poddar. En av dessa är Jack Werners "Creepypodden" som distribueras via Sveriges Radio P3. I denna återges olika spökhistorier och skrönor – de kommer från nätet, böcker eller skickas in av lyssnarna.

Till min absoluta förtjusning så dyker det – med jämna mellanrum – upp spökhistorier från Härjedalen. De väcker den där lite kittlande känslan av spänning och ovisshet till liv igen – mitt i det grå. Ännu en gång känner jag vittringen av äventyr.

Historierna triggar igång min äventyrslusta, får mig att längta efter att utforska övergivna hus, tälta intill bergsskrevor som omges av dunkla rykten eller vandra runt i trakterna kring gamla bleknande fornlämningar. Allt för att öka mina chanser att snubbla över nått gammalt skrymt, oknytt och uppleva något som ingen kan förklara.

Jag vill ligga i ett tält med öron på helspänn och torra läppar bara för att stelna till vid ljudet av en kvist som bryts under någons tyngd – trots mil till närmsta bebyggelse. Jag vill fortsätta nära hoppet och tänka att under nästa skogstur så kommer jag minsann snubbla över den där gamla silverskatten som ligger dold i något brant klipprång vid Duvberg eller dito nersänkt i någon myr.

Så varför inte se till att ta några dagar av den träget ihopknegade semestern för att ge ovissheten en chans. Att göra något som du inte gjort förut, söka efter vattennymfer i Fettjeåfallet eller oknytt på storskogen. Det är en semester som inte behöver kosta mycket. En "hemmester" fokuserad på spänning. För detta finns ingen plats mer perfekt än Härjedalen.

Och är det så att du blivit så förstenad och rigid i din vuxenhet att du lämnat fantasin och skrönorna därhän så finns det ju alltid i Härjedalen både en och annan björn som du kan ligga sömnlös och lyssna efter i sommarnatten. Men å andra sidan kanske du då missar förnimmelsen av den osaliga "häxa" som irrar runt i skogen vid sin gamla bålplats.

Pssst - för er som har koppling till Hälsingland så finns även en ny podd som heter "Historier från Hälsingland" – tack vare min gamla klasskompis Robert Fors.