Minnesord: Karl-Erik Långström, Ljusnedal

Han föddes som näst äldst i en stor syskonskara. Karl-Erik hade läshuvud och for efter Folkskolan till Sveg för att via prov söka till Samrealskolan. Han fick besked att han inte kommit in och for hem. Proven hade dock förväxlats, Karl Erik var godkänd och kunde börja sina studier.

När meddelandet nådde Ljusnedal var han emellertid i Särvsjön för timmerkörning med häst och inte nåbar. Att ta sig dit med meddelandet bedömdes som för besvärligt, så det blev inga studier utan närmaste framtiden kom att innehålla arbete i skogen, främst körning med häst och arbete på gården.Deltidsjordbrukare på hemgården blev han till sena gammeldagar.

En period arbetade Karl-Erik hos Sandvikens järnverk. I början av 1960-talet fick Karl-Erik anställning hos en entreprenör från Östersundsområdet, som anlitats av dåvarande Tännäs kommun, att bygga va-ledningar i en första stor etapp av flera i Funäsdalens by. Tännäs kommun fortsatte sedan etapperna i egen regi i form av kommunala beredskapsarbeten, varvid Karl-Erik fick fast anställning med arbetsledande roller.

Arbetena blev omfångsrika med projekt i omkringliggande byar och Karl-Erik fick med tiden en enorm kunskapsbank om alla kommunala ledningsnät och va-verk. Med sin analytiska förmåga blev han en institution som alltid tillfrågades vid svåra frågor i verksamheten, inte minst vid letning efter vattenledningsläckor. När folk i bygden blev utan vatten ringde man inte till kommunen utan hem till Karl-Erik och hustrun Inez blev en form av larmcentral.

När första moderna avloppsreningsverket i Härjedalen togs i bruk 1973, ett kemiskt fällningsverk i Ljusnedal, blev Karl-Erik i kraft av sin erfarenhet verkets maskinist med fullt driftsansvar. Efter 35 år inom kommunens va-avdelning gick Karl-Erik i pension 1997. Han hade då strax innan hedrats med ett dubbelsidigt personreportage i nationella va-tidskriften Cirkulation, som en viktig representant för banbrytarna vid upprustning av landets standard gällande vatten- och avloppsförsörjning i glesbygdsområden. Särskilt viktigt i västra Härjedalen som stod inför en snabb utveckling av turismen.

Karl-Erik var mycket omtyckt på sin arbetsplats och gjorde sig känd hos arbetskamraterna för att, vad de än kom med för ärende, ”han hade varit med om det tidigare”. Han fick därför av arbetsgivaren och arbetskamraterna som pensionsgåva en registreringsskylt till sin bil med beteckningen URKARL.

Våra tankar går till hustrun Inez som är närmast sörjande.

Mats Widén

arbetskamrat